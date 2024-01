“Chciałbym, żeby prezes Jarosław Kaczyński jak najdłużej był szefem PiS, spajał nasz obóz, a potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu” - powiedział dziś rano poseł PiS, były premier Mateusz Morawiecki.

Kto będzie rządził PiS po Kaczyńskim?

Były szef rządu został zapytany w piątek w Radiu ZET, czy chciałby przejąć władzę w PiS po przejściu Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę. "Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS. Spajał nasz obóz, a potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu, w tej konkurencji" - odpowiedział. Dopytywany czy to oznacza, że chciałby przejąć funkcję szefa PiS, Morawiecki odparł: "Tak".

Morawiecki został też zapytany czy wystartuje w wyborach prezydenckich w 2025 r. "Tę decyzję podejmie komitet polityczny PiS za 10 miesięcy, mniej więcej" - zaznaczył.

Morawiecki o wyborach: “Szanuję werdykt Polaków”

W trakcie rozmowy Morawiecki odniósł się też do ostatnich wyborów parlamentarnych i powiedział, że szanuje werdykt Polaków. "Chociaż powiedzieli mi na jednym ze spotkań coś bardzo ciekawego: chcieliśmy wam dać żółtą kartkę, a wyszła czerwona. To też jest bardzo ciekawe podsumowanie 15 października" - powiedział były premier.

Morawiecki poinformował też, że w styczniu ruszą prace Zespołu Pracy Państwowej, którym on ma kierować. "Będzie on koncentrował się na pracy w kilkunastu obszarach. Do każdego z tych kilkunastu obszarów będę zapraszał wielu ludzi - i polityków, i ekspertów. Chcę włączyć jak najwięcej specjalistów, także samorządowców, także przedsiębiorców do tego zespołu" - zapowiedział. Morawiecki zastrzegł jednocześnie, że Zespół nie będzie tzw. gabinetem cieni. Powiedział też, że Zespół będzie opracowywał projekty ustaw.

Morawiecki wobec Konfederacji

W trakcie rozmowy Morawiecki powiedział, że będzie za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi. Chodzi incydent, do którego doszło o 12 grudnia ub.r. w Sejmie, kiedy Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone tam świece chanukowe.

Jednocześnie zaznaczył, że będzie przeciwko odwołaniu wicemarszałka Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) z prezydium Sejmu. "Uważam, że wszystkie kluby powinny być reprezentowane w Prezydium Sejmu i nie jest rolą większości parlamentarnej dobierać sobie tego, kto może być wicemarszałkiem, a kto nie może wicemarszałkiem" - mówił.