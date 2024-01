“W moim przekonaniu nie ma przesłanek prawnych do tego, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika” - powiedział dziś rano wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

Co z ułaskawieniem Dudy ma wspólnego Prokurator Generalny?

W czwartek prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Zawnioskował też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił osadzonych na czas postępowania ułaskawieniowego. "W moim przekonaniu nie ma (do tego - PAP) przesłanek prawnych" - skomentował w Programie Pierwszym Polskiego Radia Mroczek.

"Prezydent oczekuje, że Prokurator Generalny natychmiast wstrzyma wykonanie kary czy zarządzi przerwę w jej wykonaniu. Tę procedurę regulują określone przepisy i może ona potrwać od kilku dni do kilku miesięcy, ponieważ Prokurator Generalny ma prawo zasięgnąć opinii sądu, który wydawał wyrok w tej sprawie. Sąd natomiast ma na to dwa miesiące" - powiedział wiceszef MSWiA.

Zastrzegł, że "niezależnie od tego kto będzie się wypowiadał, czy sam Prokurator Generalny czy zasięgnie jeszcze opinii sądu, to te opinie muszą być wyrażane w granicach prawa". "W tym zakresie mamy przepis prawa, który mówi, że z uwagi na szczególnie ważne powody, a w szczególności na krótki okres pozostający do odbycia kary. A przecież z dwuletniego wyroku panowie odsiedzieli zaledwie dwa dni, więc ten wyrok jest jeszcze cały do wykonania" - dodał Mroczek.

Afera gruntowa. Krótkie przypomnienie

W marcu 2015 r. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - były szef CBA i jego zastępca - zostali skazani nieprawomocnie na kary 3 lat więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień w związku z akcją CBA dotyczącej tzw. afery gruntowej. W procesie byłych szefów CBA sąd uznał, że Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA, choć brak było podstaw prawnych i faktycznych do wszczęcia akcji CBA w resorcie rolnictwa, kierowanym przez wicepremiera Andrzeja Leppera. Skazanych nieprawomocnie byłych szefów CBA ułaskawił jeszcze w 2015 r. prezydent Duda.

Sprawa wróciła na wokandę w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca 2023 r. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta prawem łaski i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

Kamiński i Wąsik pozostają zatrzymani

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim.