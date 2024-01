Przemysław Czarnek (PiS) uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien dodatkowym aktem urzędowym potwierdzić swój akt łaski wobec polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czarnek podkreślił w radiu ZET, że prezydent "na pewno ma opracowany swój plan".

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim.

Czarnek o policji w Pałacu Prezydenckim

Według Przemysława Czarnka "policja z użyciem siły weszła do Pałacu Prezydenckiego i uprowadziła gości prezydenta RP, których on ułaskawił". W ocenie posła PiS "to jest zamach stanu". Jak stwierdził, policja "nie miała prawa wejść do Pałacu Prezydenckiego, bo wyroki wydane po ułaskawieniu z 2015 r. są zbrodnią sądową". Były szef MEiN stwierdził, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odpowie za działania służb.

Czarnek o Hołowni

Stwierdził też, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia "zignorował prerogatywy głowy państwa, niezależność Sądu Najwyższego, a następnie stchórzył i odwołał posiedzenia Sejmu". Zdaniem polityka PiS "marszałek jest tchórzem". "Wszedł na pole minowe. Błaznował przez trzy miesiące. Sam doprowadził do skandalu i do zamachu stanu, który przeżywamy od wczorajszego wieczora" - wskazywał Czarnek.

Czarnek o wsparciu rodzin Kamińskiego i Wąsika

Pytany, jakie kroki podejmą teraz posłowie PiS, Czarnek wskazał, rozpoczynają zbiórkę środków finansowych na rodziny Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "To są nasi przyjaciele. Mają dzieci w wieku szkolnym. Dzieci płaczą, żony się modlą na różańcach. Na pewno będzie pomoc dla ich rodzin. Na pewno do Warszawy jadą dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Dziś suweren przejmuje władzę w Polsce. (...) Nie jesteśmy dziczą, która atakowała Sejm w 2016 r. Jesteśmy kulturalnymi ludźmi, działamy zgodnie z prawem. Tak samo zgodnie z prawem będą działali nasi wyborcy" - powiedział polityk PiS.

Czarnek o planach Dudy

Na pytanie, co powinien teraz zrobić prezydent Andrzej Duda, Czarnek odparł z kolei, że prezydent dokładnie wie, co ma robić, zna swoje kompetencje i na pewno ma opracowany swój plan. "W moim przekonaniu powinien potwierdzić swój akt łaski z 2015 r. dodatkowym aktem urzędowym głowy państwa" - podkreślił poseł PiS.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w środę o godz. 11.30 prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie.

Afera gruntowa

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, oraz jego były zastępca Maciej Wąsik, zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Na początku czerwca br. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec wówczas nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.