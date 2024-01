Policja uprowadziła posłów na sejm z pałacu prezydenckiego – tak aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika skomentował Przemysław Czarnek w programie Gość Radia ZET. Jego zdaniem wczoraj dokonano wPolsce „zamachu stanu”.

Policja uprowadziła posłów na sejm z pałacu prezydenckiego – tak skomentował aresztowanie w pałacu prezydenckim i doprowadzenie do aresztu przez policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika Przemysław Czarnek, poseł PiS, b. minister edukacji, członek komisji ds. wyborów kopertowych.

Zdaniem Czarnka Prezydent RP ułaskawił posłów, skazanych w absurdalny sposób za wykonywanie swoich obowiązków, i to za zgodą sądu. - Po ośmiu latach prezydent potwierdził to ułaskawienie, ale wszyscy to zignorowali na czele z Panem Hołownią. Marszałek Sejmu zignorował prerogatywy prezydenta państwa a na koniec odwołał posiedzenie Sejmu – grzmiał w mocnych słowach podczas rozmowy w Radio ZET były minister edukacji, nazywając marszałka Hołownię tchórzem.

Na pytanie Bogdana Rymanowskiego, dlaczego zatrzymanie dwóch prawomocnie przez sąd skazanych posłów i doprowadzenie ich do aresztu były minister edukacji nazywa „zamachem stanu” ten odpowiedział: Wczoraj, z użyciem siły policja weszła do pałacu prezydenckiego i uprowadziła gości Prezydenta RP których on ułaskawił. Natomiast wyroki wydane ws. posłów po ich ułaskawieniu są zbrodnią sądową.

Cała rozmowa z Przemysławem Czarnkiem w Radio ZET w tym miejscu https://www.youtube.com/watch?v=D8iJbLqDUpg