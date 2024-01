Prokurator Generalny Adam Bodnar polecił Prokuratorowi Krajowemu odwołanie z delegacji prawie 100 prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej oraz 50 z prokuratur regionalnych.

– Podejmując tę decyzję Prokurator Generalny miał na uwadze trudną sytuację kadrową jednostek organizacyjnych dwóch jednostek najniższego szczebla (czyli prokuratur rejonowych i prokuratur okręgowych), w celu zapewnienia stabilizacji kadrowej tych jednostek. Ważnym aspektem decyzji była troska o zapewnienie szybszego i bardziej efektywnego prowadzenia postępowań w tych prokuratorach. Z perspektywy obywatela oznaczać to będzie szybsze i efektywniejsze ich prowadzenie – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z delegacji w PK ma zostać odwołane 94 osoby – wszyscy, którzy mają stanowiska niższe niż prokurator prokuratury regionalnej. Wrócą oni do rejonów i okręgów. Z kolei z prokuratur regionalnych do swoich macierzystych jednostek wróci 50 prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych.

Z danych PK wynika, że wg stanu na 18 grudnia 2023 roku pracowało w niej 81 prokuratorów mających status prokuratora prokuratury krajowej, natomiast oddelegowanych do tej jednostki było aż 169 prokuratorów wszystkich szczebli.

Z kolei na delegacjach do różnych komórek jednostki najwyższego szczebla aktualnie oddelegowanych pozostaje 80 prokuratorów prokuratur okręgowych oraz 14 prokuratorów prokuratur rejonowych.

– Tak masowa skala delegacji, w większości o charakterze bezterminowym negatywnie wpływa na bieżące działanie prokuratur rejonowych i okręgowych, na których spoczywa ciężar prowadzenia 99 proc. postępowań przygotowawczych (ponad 1 mln. śledztw i dochodzeń w 2022 r.). Zdecydowanie najtrudniejsza jest sytuacja w prokuraturach rejonowych, które w wielu jednostkach funkcjonują w obsadzie sięgającej 60-70% prokuratorów. Taki stan rzeczy wymaga systematycznej analizy ich sytuacji kadrowej i podejmowania dalszych czynności w zakresie delegacji – informuje MS.

Według zapewnień mają być obowiązujące okresy wypowiedzenia, co pozwoli prokuratorom delegowanym zarówno na sfinalizowanie dotychczas realizowanych zadań służbowych, jak i spraw życiowych związanych z oddelegowaniem. Po upływie okresów wypowiedzenia, odwołani z delegacji prokuratorzy wrócą do wykonywania swoich obowiązków w jednostkach niższego szczebla, co oznaczać będzie wzmocnienie tych jednostek. Kierownictwo Prokuratury Krajowej będzie natomiast dysponowało odpowiednim okresem czasu, aby zadania dotychczas zlecone prokuratorom delegowanym, powierzyć prokuratorom Prokuratury Krajowej bądź tym z prokuratorów prokuratur regionalnych, którzy będą kontynuować delegacje do jednostki najwyższego szczebla.