Wniosek notyfikacyjny dotyczący kwestii pomocy dla spółek węglowych - tym w tej chwili zajmuje się Ministerstwo Przemysłu.

Odchodzimy od węgla. Ważne, aby na zdrowych zasadach

Chodzi o wniosek ws. notyfikacji podpisanej w maju 2021 r. umowy społecznej, regulującej zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r.

- zasygnalizowała minister.

Jak powiedziała minister przemysłu Czarnecka na piątkowej konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, pierwsze, najpilniejsze zadanie stojące przed nowym resortem, to „zatwierdzenie decyzji, która była przez dwa lata niezatwierdzona, czyli tzw. wniosek notyfikacyjny dotyczący kwestii pomocy dla spółek węglowych”.

Minister Czarnecka chce załatwić interesy niezałatwione przez poprzedników

Pani minister wskazała: „Jak państwo doskonale wiecie, od dwóch lat takie postępowania toczą się przed Komisją Europejską - i nie udało się poprzednikom dopiąć tego tematu. Ja mam nadzieję, że to się uda w najbliższym terminie: ten najbliższy termin to jest połowa stycznia 2024 r. Ja się wybieram do Brukseli i mam nadzieję, że tam przeprocedujemy ten wniosek, który jest od dwóch lat (...) w zamrażarce unijnej”.

Pytana przez PAP o perspektywę przepracowania procedury notyfikacji, minister odpowiedziała, że przedstawiciele poprzedniego rządu nie spotkali się w tej sprawie z komisarzami europejskimi.

„Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, żeby się spotkać z komisarzami europejskimi, ustalić dlaczego Komisja tego nie dokonała. Ten wniosek był aktualizowany w maju 2022 r. No i mam nadzieję, że to zostanie przeprocedowane” - zaznaczyła Marzena Czarnecka.