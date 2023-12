Jak poinformował Andrzej Domański, obecny minister finansów, Jacek Kurski i Kacper Jakub Kamiński kończą współpracę z Bankiem Światowym.

"Otrzymałem pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z panami Kurskim i Kamińskim" - przekazał Domański na portalu X.

W grudniu ubiegłego roku Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jego odwołanie zapowiadał niedawno Donald Tusk.

19 grudnia Narodowy Bank Polski wydał komunikat w sprawie zapowiedzi zwolnienia Kurskiego.

"W nawiązaniu do informacji sugerujących możliwość odwołania przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej, desygnowanego przez prezesa NBP, z Rady Dyrektorów Banku Światowego przez inny nieuprawniony do tego organ, Narodowy Bank Polski wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o NBP z 29 sierpnia 1997 r. art. 11 ust. 3 reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP. Rada Ministrów ma natomiast kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych" - przekazano w komunikacie.

Kacper Jakub Kamiński, syn byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, był zatrudniony jako doradca Katarzyny Zajdel-Kurowskiej. Pracę rozpoczął w 2018 roku, mając zaledwie 29 lat.