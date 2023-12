Bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli odnosić się do siebie inaczej. Żeby to, że nie możemy się ze sobą zgodzić, nie znaczyło, że nie możemy szanować się nawzajem. Z całego serca chcę państwu życzyć takich świąt, w czasie których poczujecie się szanowani - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W nagraniu, przesłanym PAP przez Centrum Informacyjne Sejmu, marszałek izby Szymon Hołownia wspomniał o piątkowym spotkaniu wigilijnym z osobami potrzebującymi, wykluczonymi, w kryzysie bezdomności, w kryzysie migracyjnym, a także z wolontariuszami, przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych.

"Bardzo mi na tym zależało, żeby w polskim Sejmie ciałem stało się to, co w te święta wielu z nas wyznaje pamięcią i słowem. Boże Narodzenie to paradoks. Chrześcijanie wierzą, że ponad dwa tysiące lat temu najważniejsze rzeczy działy się na kompletnym marginesie świata, z dala od fleszy, kamer i gorączkowego zainteresowania tych, co wtedy i dziś oddychają newsami. Mam nadzieję, że dziś każdy z naszych gości tu w Sejmie, niezależnie od tego, jak daleko przebiegała jego droga, poczuł się naprawdę najważniejszy" - powiedział.

W opinii Hołowni "nie ma lepszego miejsca niż Sejm, serce polskiej demokracji, żeby pokazać, że choć jesteśmy tak różni, to wszyscy jesteśmy sobie potrzebni".

Marszałek Sejmu wyraził radość, że po zmianie, jaka dokonała się w kraju 15 października, Polacy zaczęli żywo interesować się Sejmem. "Chcecie osobiście sprawdzić, co robimy, jak myślimy, przekonać się, czy dokonaliście dobrego wyboru. Jasne, że są rzeczy, które można było zrobić lepiej. Są i takie, których inaczej i lepiej zrobić się pewnie w tych warunkach nie dało. Dobre zmiany potrzebują czasu. Nadzieja spełni się, jeśli nie zabraknie cierpliwości i zapału" - zwrócił uwagę.

Dodał, że "jedna rzecz może stać się od razu". "Zależy wyłącznie od naszej decyzji. Tu i teraz. Bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli odnosić się do siebie inaczej. Żeby to, że nie możemy się ze sobą zgodzić, nie znaczyło, że nie możemy szanować się nawzajem. Z całego serca chcę państwu życzyć takich właśnie świąt, w czasie których poczujecie się szanowani, docenieni, kochani. W tym szczególnym czasie, w którym nawet politycy mówią ludzkim głosem, przypomnijmy sobie może, że najważniejszym, co może w życiu zrobić człowiek, to po prostu nim być" - wskazał marszałek Sejmu.

"Chwili oddechu, świeżego powietrza, dobrych ludzi. Ściskam państwa serdecznie i życzę najlepszych od lat świąt" - podkreślił Hołownia. (PAP)