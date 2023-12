Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski z właściwym sobie entuzjazmem złożył Polakom życzenia świąteczne.

Mark Brzezinski w imieniu USA przesyła Polakom życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce za pośrednictwem platformy X złożył życzenia skierowane do każdego obywatela RP.

"W imieniu własnym, pracowników misji USA w Polsce i narodu amerykańskiego życzę Państwu i Państwa rodzinom wszystkiego, co najlepsze. Spokojnych Świąt i wspaniałego Nowego Roku!" - napisał ambasador Mark Brzezinski. Zwrócił się też do nas bardziej osobiście:

Jak zaznaczył ambasador, "święta to wyjątkowy czas, który skłania do refleksji, pozwala na chwilę się zatrzymać i docenić wszystko to, za co jesteśmy wdzięczni".

Kościół katolicki uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzi 25 grudnia. Jest to po Wielkanocy najważniejsze święto w roku dla wyznawców katolickiego chrześcijaństwa. Pierwszy raz było obchodzone w Betlejem w 328 r. W 335 r. dotarło do Rzymu.