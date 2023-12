Interwencje, które są teraz realizowane mogą jeszcze potrwać, natomiast są to interwencje zgłoszone i nasza obecność wynika przede wszystkim z tego zgłoszenia. Chociażby w tej chwili realizowane są interwencje na ulicy Woronicza - powiedział na briefingu dotyczącym interwencji w obiektach należących do mediów, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podisnp. Sylwester Marczak.

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

W środę posłowie PiS m.in. Ryszard Terlecki, Antoni Macierewicz, Szymon Szynkowski vel Sęk, Przemysław Czarnek, Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, Jarosław Sellin, Jacek Ozdoba weszli do siedziby TVP na ul. Woronicza w Warszawie w trybie interwencji poselskiej.

Rzecznik stołecznej policji przekazał, że w tej chwili mamy do czynienia ze zgłoszeniami, które napływały i napływają do policji na bieżąco. "Chociażby w tej chwili realizowane są interwencje na ulicy Woronicza. I te interwencje są prowadzone już przez pewien czas" - dodał. Zwrócił uwagę, że policjanci prowadzący te interwencje zachowują się bardzo spokojnie. "To jest nasz cel, żeby przede wszystkim łagodzić tą atmosferę i tą napiętą sytuację, która jest w kilku miejscach" - wyjaśnił.

"Zależy nam na tym, żeby było bezpiecznie, dlatego też policjanci, którzy są na miejscu mają konkretne dyspozycje. Każdorazowo pojawia się osoba nadzorująca interwencję, w tym momencie jest tam osobiście komendant rejonowy" - przekazał Marczak.

Dodał, że zadysponowane na miejsce zostały też zespoły antykonfliktowe policji. "Wszystko po to żeby przebieg interwencji prowadzonej przez policjantów miał charakter spokojny" - przekazał.

"Część zgłoszeń, która do nas trafiła zakończyła się na miejscu niepotwierdzeniem. Nie ma możliwości w nawiązaniu kontaktu z osobą zgłaszającą" - wyjaśnił. Podkreślił, że interwencje, które są teraz realizowane mogą jeszcze potrwać, natomiast są to interwencje zgłoszone i obecność policji wynika przede wszystkim z tych zgłoszeń. (PAP)

autorki: Marta Stańczyk, Aleksandra Kuźniar

