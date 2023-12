Kolęda "Cicha noc" została napisana w 1818 roku przez austriackiego kapłana Josepha Mohra, a muzykę do niej skomponował Franz Xaver Gruber. Historia tej kolędy jest dość fascynująca.

Wigilia Bożego Narodzenia w 1818 roku była wyjątkowo wyjątkowa w malutkiej wiosce Oberndorf bei Salzburg w Austrii. Tamtejszy kościół św. Mikołaja miał problem z organami, które uległy awarii z powodu zalania przez wodę z pobliskiej rzeki Salzach. Josepha Mohr, młody kapłan w parafii, chciał, aby podczas pasterki była wykonywana muzyka. W związku z tym poprosił Grubera, miejscowego nauczyciela muzyki, aby stworzył melodię do tekstu, który napisał sam.

Zadanie to było konieczne do wykonania w krótkim czasie, gdyż pasterka zbliżała się nieubłaganie, a organy nie nadawały się do użytku. Franz Xaver Gruber dostosował się do sytuacji i skomponował prostą, ale piękną melodię, którą można było łatwo wykonać na gitarze. Pasterka z "Cichą nocą" została wykonana po raz pierwszy 24 grudnia 1818 roku w kościele św. Mikołaja w Oberndorf bei Salzburg.

Od tego czasu "Cicha noc" stała się jedną z najbardziej znanych i uwielbianych kolęd na całym świecie. Kolęda ta została przetłumaczona na wiele języków i zdobyła popularność w różnych kulturach. Jej prostota i piękno sprawiły, że jest stałym elementem repertuaru podczas uroczystości bożonarodzeniowych.