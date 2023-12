Dochody budżetu państwa w 2024 r. mają wynieść ok. 682 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie ok. 866 mld zł; deficyt ma wynieść 184 mld zł - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wskazując na przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała we wtorkowym komunikacie, że rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

"W 2024 r. polityka finansowa rządu będzie koncentrować się na wzmacnianiu potencjału polskiej gospodarki oraz realizacji obietnic, które złożył premier Donald Tusk. Wykonanie budżetu państwa będzie odbywać się przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego. W przyszłym roku wzrost PKB ma osiągnąć poziom 3 proc." - poinformowano w komunikacie.

Zgodnie z głównymi założeniami dochody budżetu państwa w przyszłym roku mają wynieść ok. 682 mld zł, a wydatki ok. 866 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma być nie wyższy niż 184 mld zł.

Jak dodano, w 2024 r. rząd przeznaczy pieniądze m.in. na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc. Zwiększona ma być również o ponad 2,3 mld zł dotacja przedszkolna dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowany budżet zakłada również podwyżki dla nauczycieli akademickich o 30 proc., a także wzrost wynagrodzeń i uposażeń (w tym kwot bazowych o 20 proc.) dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe).

Przyszłoroczny budżet przewiduje też wzrost wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS. "Podwyżkę wkalkulowano również w dotacje dla jednostek pozabudżetowych, takich jak agencje wykonawcze czy niektóre państwowe osoby prawne" - dodano.

Ponadto w projekcie przewidziano środki na realizację programu "Aktywny rodzic", czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka; finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa – 500 mln zł; telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł, a także środki na naukę języka śląskiego. Odblokowane mają zostać wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów.

Jednocześnie rząd zabezpieczył w projekcie pieniądze na kontynuację dotychczasowych działań, które dotyczą polityki społeczno-gospodarczej, w tym na: realizację programu "Rodzina 800+" – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrośnie do 800 zł (rząd zaplanował na ten cel 63,7 mld zł); realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, który przysługuje, co do zasady, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia oraz realizację dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (na ten cel przeznaczono łącznie 2,6 mld zł).

Zaplanowano również podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc.; wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.; uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości, która odpowiada co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Jak podała KPRM, w projekcie budżetu zapisano także pieniądze na realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób – 3,8 mld zł. Poza tym w projekcie przewidziano finansowanie działalności kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

"Kontynuowane będzie czasowe stosowanie stawek obniżonych: do 31 marca 2024 r. – obniżenie stawki VAT z 5 proc. do 0 proc. dla żywności oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych; 8 proc. – dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

KPRM poinformowała, że projekt przygotowano zakładając, że w przyszłym roku nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0 proc. Wpływ na to będzie miało zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji; dynamika spożycia prywatnego osiągnie poziom 3,3 proc.; inwestycje ogółem zwiększą się o 4,4 proc.

Przyjęto, że w 2024 r. wzrost eksportu wyniesie 3,6 proc., natomiast import powinien ukształtować się na poziomie 3,9 proc. Oczekuje się, że w 2024 r., ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2 proc. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec roku 5,2 proc.

Rząd prognozuje, że w 2024 r. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 9,8 proc.; inflacja wyniesie 6,6 proc. "Jej poziom będzie zależał m.in. od zmian cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych" - podkreślono.

Zgodnie z założeniami, w 2024 r. deficyt sektora GG (general government, sektora finansów publicznych) wyniesie 5,1 proc. PKB. "Jest to poziom powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która została określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na poziomie 3 proc. PKB. Dlatego w projekcie założony został wysiłek strukturalny 0,5 proc. PKB, który wymagany jest przez unijne reguły w przypadku przekroczenia przez deficyt progu 3 proc. PKB" - podano.

Zaznaczono, że "prognozowany poziom deficytu jest również zgodny z krajowymi regułami fiskalnymi, w szczególności ze stabilizującą regułą wydatkową, która wyznacza maksymalny limit wydatków dla niemal całości sektora instytucji rządowych i samorządowych".

Według KPRM przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB (wg definicji UE) wyniesie 49,3 proc. na koniec 2023 r. i 54,2 proc. na koniec 2024 r., tj. poniżej wartości referencyjnej, która zawarta jest w traktacie o funkcjonowaniu UE na poziomie 60 proc.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 39,1 proc. w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc., który określony jest w ustawie o finansach publicznych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mmu/