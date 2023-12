Rząd przyjął uchwałę zobowiązującą Ministra Infrastruktury do wdrożenia procedury zaprzestanie poboru opłat za przejazd autostradą A1 od niektórych pojazdów - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak wyjaśniono w komunikacie, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zobowiązania Ministra Infrastruktury do wdrożenia procedury umożliwiającej zaprzestanie stosowania opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń od niektórych rodzajów pojazdów samochodowych wraz z uchwałą dotyczącą przyznania szefowi resortu infrastruktury środków finansowych z przeznaczaniem na pokrycie zmniejszonych wpływów do Krajowego Funduszu. Rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wskazano, że zgodnie z uchwałą kierowcy pojazdów samochodowych o dwóch osiach oraz motocykli nie będą musieli płacić za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń.

Bezpłatny przejazd będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dodano, że możliwość darmowego przejazdu nie będzie dotyczyć pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze oraz pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami. (PAP)

