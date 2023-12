Nie ma sensu zadawanie pytań osobie, która jest fasadowym premierem - powiedział szef klubu KO Borys Budka pytany, czy będą ze strony jego formacji pytania do premiera Mateusza Morawieckiego po jego expose.

Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi expose

Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Po wygłoszeniu expose w ramach dyskusji przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Po debacie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego; zaplanowano je na godzinę 15.00.

"Będzie wystąpienie klubowe (w debacie nad expose), a później chcielibyśmy, aby było jak najszybciej głosowanie. Nie ma sensu zadawanie pytań osobie, która jest fasadowym premierem, tymczasowym. Więc nie widzę żadnej potrzeby pytania o cokolwiek człowieka, który za kilka chwil nie będzie już tym, o kogo się ubiega" - powiedział dziennikarzom Budka.

Plan prac Sejmu

Pytany, czy brak pytań może przyśpieszyć plan prac Sejmu, odparł: "myślę, że nie". "Jest harmonogram opracowany; moim zdaniem głosowania odbędą się zgodnie z czasem" - zaznaczył Budka.

Na pytanie, co chciałby na koniec powiedzieć Morawieckiemu odparł: "so goodbye, please don't cry".