Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się w czwartek jednogłośnie za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada refundację metody in vitro z budżetu państwa.

Na czwartkowym, pierwszym posiedzeniu senacka Komisja Zdrowia zajęła się nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada refundację metody in vitro z budżetu państwa.

Senatorowie jednogłośnie przyjęli projekt ustawy.

Podczas posiedzenia przekazano, że w ocenie biura legislacyjnego Kancelarii Senatu ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

29 listopada Sejm uchwalił obywatelski projekt o finansowaniu procedury in vitro z budżetu państwa. Został on wniesiony do Sejmu w marcu 2023 r.

Zgodnie z nowelizacją, minister zdrowia ma opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.

W ustawie określono minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację programu - to nie mniej, niż 500 mln zł.

Wnioskodawcy podnoszą, że z uwagi na dość wysokie koszty procedury in vitro, jej dostępność jest obecnie ograniczona. Dlatego konieczne jest finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu państwa.

Ustawa trafi pod obrady Senatu plenarnego.(PAP)

Autorka: Paulina Kurek

pak/ mhr/