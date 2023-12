Bartosz Romowicz - prawnik, samorządowiec, b. burmistrz Ustrzyk Dolnych - będzie kandydatem klubu Polski 2050-Trzeciej Drogi do komisji śledczej ds. wyborów kopertowych - poinformował w czwartek przewodniczący klubu Polska 2050-Trzecia Droga Mirosław Suchoń.

W czwartek w Sejmie odbyła się debata nad projektem uchwały autorstwa KO ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii COVID-19, ostatecznie głosowanie w wyborach prezydenckich odbyło się tradycyjnie.

Przewodniczący klubu Polska 2050-TD Mirosław Suchoń poinformował na konferencji prasowej, że kandydatem klubu do reprezentowania go w pracach komisji śledczej ws. tzw. wyborów kopertowych będzie poseł Bartosz Romowicz. "To prawnik, niezwykle doświadczony samorządowiec" - podkreślał Suchoń. Przypomniał jednocześnie, że w 2020 r., kiedy organizowane były wybory, Romowicz na co dzień pracował w samorządzie i doskonale zna wszystkie aspekty związane z jego funkcjonowaniem.

"Do komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych wysyłamy doświadczonego samorządowca. Bartosz Romowicz dziewięć lat pracował jako burmistrz Ustrzyk Dolnych. Jest prawnikiem, co jest bardzo ważne, że w komisji będziemy mieli bardzo merytoryczną osobę" - podkreślił obecny również na konferencji poseł Marcin Skonieczka.

"Pierwsza komisja śledcza staje się faktem. Będzie to komisja, która będzie pracowała merytorycznie, a my, jako klub parlamentarny Polska 2050-TD, jesteśmy tego gwarancją. To nie będzie polityczny teatr, nie będziemy zastępować tam sądu karnego, nie będziemy też pełnić roli prokuratury" - mówił. "Chcemy w merytorycznej pracy pokazać kto, kiedy i jak: albo zaniechał, albo naruszył przepisy prawa" - powiedział.

"Chcemy pokazać Polkom i Polakom chociażby to, co stało się z ich danymi osobowymi. Chcemy pokazać, gdzie i w jaki sposób zostały wydane pieniądze, chcemy pokazać kto, kiedy i gdzie działał poza granicami prawa" - dodał.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Bartosza Romowicza, z wykształcenia jest prawnikiem i ekonomistą, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Ukończył studia doktoranckie na tej uczelni na kierunku prawo. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse, gdzie obronił pracę dyplomową o roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada tytuł zawodowy Master of Business Administration (MBA) oraz certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od grudnia 2014 r. był burmistrzem Ustrzyk Dolnych. (PAP)

Autor: Daria Kania

dk/ sdd/