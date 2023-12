Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt noweli przepisów zmieniających zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego, aby częściej można było prowadzić kontrole w transporcie drogowym - zapowiedział w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Jak wskazał szef resortu infrastruktury podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, aby kontrole mogły być prowadzone częściej Inspekcja Transportu Drogowego musi zostać służbą mundurową.

"Aby kontrole mogły być prowadzone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, Inspekcja Transportu Drogowego powinna stać się służbą mundurową. (...) Oczywiście kontrole wieczorne, nocne, są prowadzone, ale są rzadsze" - powiedział Alvin Gajadhur.

Dodał, że przewoźnicy zwracają uwagę, że w czasie zmniejszonej aktywności inspektorów, mogą być wykonywane przewozy niezgodne z przepisami.

Minister pytany, ile ostatnio przeprowadzono kontroli ciężarówek należących do przewoźników z Ukrainy poinformował, że w czasie dwóch tygodni od 20 listopada do 3 grudnia przeprowadzono 1367 kontroli pojazdów należących do przewoźników ukraińskich, wszczęto około 100 postępowań administracyjnych, z tego wydano 54 decyzje.

Jak powiedział minister, na kierowców nałożono ponadto 264 mandaty, głównie za nieprzestrzeganie norm czasu pracy, niewłaściwe używanie urządzeń rejestrujących, braki w dokumentacjach i 54 mandaty za łamanie przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo inspektorzy zatrzymali 55 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów.(PAP)

