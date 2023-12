Klub Konfederacji złoży poprawkę do projektu zmian Regulaminu Sejmu, likwidującą tzw. zamrażarkę sejmową. Według poprawki, każdy projekt ustawy i uchwały złożony w Sejmie będzie musiał zostać rozpatrzony w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy - poinformował poseł Konfederacji Michał Wawer.

Dostosowanie procedur związanych z wyborem premiera

Posłowie zajmują się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem zmian Regulaminu Sejmu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że chodzi o dostosowanie procedur związanych z wyborem premiera przez Sejm w tzw. drugim kroku konstytucyjnym. Marszałek zauważył, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów głosowanie dotyczące premiera odbywałoby się przy pomocy imiennych podpisanych kart wrzucanych do urn. "Dziś mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie precyzyjnie podać, kto za kim lub przeciwko komu głosował, to tak samo głosowanie imienne" - zaznaczył marszałek Sejmu.

Będą dwie zmiany

Wicemarszałek Krzysztof Bosak poinformował, że będą dwie zmiany w Regulaminie Sejmu: pierwsza będzie dotyczyła właśnie zmiany sposobu głosowania przy wyborze premiera przez Sejm, a druga ma usprawnić prace komisji finansów nad budżetem, żeby móc szybciej pracować.

Poseł Konfederacji Michał Wawer zauważył na środowej konferencji prasowej w Sejmie, że projekt zmiany regulaminu Sejmu miał być czysto technicznym projektem, zmieniającym formę głosowania z karteczkowej na elektroniczną. "Ale okazało się, że w tym projekcie jest +wrzutka+ ograniczająca wpływ komisji sejmowych na kształt budżetu, ograniczająca transparentność procesu uchwalania budżetu w polskim Sejmie" - zaznaczył. "Trudno natomiast zrozumieć, czemu nie ma tam wielu rzeczy, które były obiecane, że zostaną zmienione w regulaminie Sejmu" - dodał poseł.

Konfederacja złoży poprawkę likwidującą zamrażarkę sejmową

"Konfederacja spieszy na pomoc. Przy pierwszej nadarzającej się okazji, czyli prawdopodobnie jutro, w drugim czytaniu lub na komisji, złożymy poprawkę likwidującą zamrażarkę sejmową" - poinformował Wawer. Czyli, jak tłumaczył, wprowadzającą zasadę, "że każdy projekt ustawy i uchwały złożony w Sejmie będzie musiał zostać rozpatrzony w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy".

Ryszard Wilk (Konfederacja) zwrócił uwagę, że "Polacy z wielkim entuzjazmem przyjęli komunikat marszałka Szymona Hołowni o likwidacji tzw. sejmowej zamrażarki". "Natomiast zajmujemy się wieloma innymi sprawami, walczymy z wiatrakami, ale nie widać, żadnych kroków, które wskazywałyby, że ta zamrażarka ma zostać zlikwidowana" - dodał. "Mamy bardzo trudny czas dla gospodarki, dla przedsiębiorców, a nasze dwa projekty ustaw o kwocie wolnej od podatku oraz o dobrowolnym ZUS-ie cały czas czekają na poddanie ich pod pierwsze czytanie" - zauważył Wilk.

Uzasadnienie nowelizacji Regulaminu Sejmu

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji Regulaminu Sejmu napisano, że ma ona na celu zmianę przepisów, aby wybór przez Sejm prezesa Rady Ministrów w tzw. drugim kroku konstytucyjnym "był przeprowadzany na zasadach ogólnych, tj. głosowania co do zasady odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, a głosowanie imienne było fakultatywną formą, o której zastosowaniu mógłby zdecydować Sejm".

Druga poprawka dot. budżetu

Jeżeli chodzi o drugą zmianę, w uzasadnieniu wskazano, że Prezydium Sejmu wyznacza komisjom sejmowym, do których zostały skierowane poszczególne części budżetowe, termin przekazania komisji finansów publicznych stanowisk zawierających wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem. Obowiązujące przepisy nie regulują skutków nieprzekazania przez te komisje swoich stanowisk w terminie. Zgodnie z projektem, w przypadku, gdy właściwa komisja nie przedstawi komisji finansów publicznych swojego stanowiska w określonym terminie, nie wstrzymuje to dalszych prac komisji finansów publicznych.