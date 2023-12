Państwowa Komisja ds. Pedofilii musi ruszyć do pracy i to jest nasza pierwsza odpowiedzialność; jest to jest hańba, że była ona unieruchomiona przez tak długi czas - powiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W środę i czwartek Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie X kadencji. Na konferencji prasowej w Sejmie Hołownia odniósł się do planów izby na te dni. Marszałek izby przekazał, że w środę Sejm m.in. odbierze ślubowanie od wybranej w zeszłym tygodniu członkini Państwowej Komisji ds. Pedofilii Karoliny Bućko.

"Ja rozmawiałem chwilę po powołaniu z panią mecenas Bućko. Ona ma ambitny plan działania w komisji. Oczywiście ma też świadomość jej mankamentów. Komisja ma potężne narzędzie do działania nad daną ustawą. Chcemy ją zobaczyć w akcji" - powiedział Hołownia we wtorek.

"Musimy uzdrowić sytuację z komisją ds. pedofilii" - przekonywał marszałek Sejmu. Jego zdaniem "jest to jest hańba, że była ona unieruchomiona przez tak długi czas". "Przyjdzie czas, żeby się zastanowić komu to służyło i dlaczego to zrobił, natomiast dzisiaj ona musi ruszyć do pracy i to jest nasza pierwsza odpowiedzialność" - podkreślił.

Hołownia wakazywał, że jest to krytycznie ważne, żeby polskie dzieci i młodzież miały poczucie, że Rzeczpospolita się za nimi wstawia. "To jest jasny sygnał, który chcemy tym ruchem wysłać. Wiedząc, jak to jest ważne, będziemy o to walczyć" - zaznaczył.

"To była jedna z naszych pierwszych decyzji - odblokowanie tej komisji. Teraz chcemy wybrać przewodniczącego, żeby komisja mogła ruszyć" - powiedział.

Wcześniej podczas konferencji Hołownia mówił, że chciałby, by jeszcze w czwartek wybrany został przewodniczący lub przewodnicząca tej komisji. Zapowiedział również, że we wtorek wieczorem uruchomi procedurę ws. zgłaszania kandydatów.

Jak wynika z harmonogramu prac Sejmu, opublikowanego na stronach izby, w czwartkowym bloku głosowań znajdzie się m.in. wybór przewodniczącego Komisji.

Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 od dłuższego czasu, po rezygnacji przewodniczącego prof. Błażeja Kmieciaka z funkcji i dwójki innych członków z zasiadania w komisji pozostaje w niepełnym składzie. Wybrana Karolina Bućko uzupełni jeden z wakatów; zgodnie z przepisami, obsadzenie drugiego leży w gestii premiera. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

