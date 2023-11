Uszczelnimy granicę tak, by ta zapora była skuteczna - powiedział sekretarz generalny PO, poseł KO Marcin Kierwiński, zapytany czy mur na granicy polsko-białoruskiej zostanie zlikwidowany przez rząd Donalda Tuska. Odpowiedział, że mur nie zostanie zlikwidowany.

Poseł Kierwiński zapytany został m.in. o to, czy rząd Donalda Tuska zlikwiduje mur na granicy z Białorusią. Odpowiedział: "Nie. Uszczelnimy granicę tak, by ta zapora była skuteczna".

Nielegalne przekroczenia na granicy

Według danych Straży Granicznej, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 25,5 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys. a w październiku - 2 tys. prób. Od początku listopada takich prób było ponad 1,3 tys.

Zapora na granicy z Białorusią

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

Nowa zapora na rzece

SG wybrała niedawno wykonawcę takiej zapory elektronicznej również na rzece Bug, wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim.