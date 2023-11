Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że ma sygnały ze strony środowiska PSL, jakoby pojedynczy posłowie byli zainteresowani współpracą z PiS. Nie mam powodów, by w to nie wierzyć, bo rozmowy prowadzone są kuluarowo - powiedział w piątek w Polskim Radiu 24 rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Bochenek: Pojedynczy posłowie PSL zainteresowani współpracą

Bochenek zapewnił, że rząd premiera Morawieckiego jest w trakcie formowania. "Zapewne w ciągu najbliższych kilku dni rząd – bo tego wymagają terminy konstytucyjne - zostanie zaprezentowany" – powiedział.

Pytany o to, czy PSL poprze rząd Mateusza Morawieckiego odparł, że zdaje sobie sprawę z tego jak trudna będzie to misja.

"Pan premier twierdzi, że ma sygnały ze strony środowiska PSL, jakoby pojedynczy posłowie byli zainteresowani współpracą z PiS. Nie mam powodów, by w to nie wierzyć, bo rozmowy prowadzone są kuluarowo" – wyjaśnił.

"Nie chcą się ujawniać"

Jak mówił, cisza sprzyja negocjacjom, ponieważ wcześniej "media establishmentu PO zaszczuwały takie osoby". "Nie dziwię się, że te osoby nie chcą teraz się ujawniać" - dodał.

"Ostateczną decyzję zobaczymy podczas głosowania na sali sejmowej. Pan premier jest moderatorem tego procesu, to on prowadzi spotkania. Przyznam, że sam nie znam jeszcze składu osobowego rządu" – powiedział.

Pytany o to, czy dojdzie do expose Mateusza Morawieckiego odpowiedział: "Zgodnie z konstytucją pan premier powinien mieć możliwość wygłoszenia expose, ale zaczekajmy do momentu prezentacji rządu" – zakończył.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandat. Większość parlamentarna to 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.(PAP)

