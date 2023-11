- To dobry tekst, dający nadzieję. Tak o podpisanej umowie koalicyjnej powiedział Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

- To pierwsza jawna umowa koalicyjna - dodał Hołownia.

Umowa koalicyjna podpisana w Senacie

O godz. 12 w Senacie rozpoczęła się konferencja prasowa: lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia dotycząca parafowania umowy koalicyjnej.

Umowa koalicyjna. Co zawiera?

-To zbiór drogowskazów do współpracy po otrzymaniu od prezydenta możliwości tworzenia rządu - powiedział Donald Tusk. - W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości możemy przekazać dobrą nowinę. Jesteśmy gotowi parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od Pana Prezydenta takiej możliwości.

-To nie był wyścig z czasem. Nie będziemy tego dzisiaj komentować, ale chciałbym w imieniu na wszystkich wyraźnie podkreślić że chociaż nie działaliśmy pod presją czasu szybko i zgodnie doprowadziliśmy do zakończenia prac nad tym ważnym i zobowiązującym nas dokumencie. Rocznica niepodległości bardzo nas zobowiązuje. To pokazanie, że dla Polski można pracować zgodnie szybko w harmonii mimo różnicy. Jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę i za najbliższe lata jeszcze. Bardzo chciałem podziękować wszystkim którzy włożyli w to dużo pozytywnej energii.

-Gdybyśmy musieli albo mogli dzisiaj przedstawić rząd, to bylibyśmy gotowi bez chwili zwłoki.

Tusk podkreślił, że lista przyszłego rządu powinna być przedstawiona w Sejmie. "I ci którzy mają o tym decydować w wotum zaufania i prezydent, nie powinni moim zdaniem, czytać w gazetach lub oglądać w telewizji różnych przecieków" - powiedział. "Chcemy podnieść standardy na możliwie wysoki poziom" - dodał. Wyjaśnił, że potrzebne będą jeszcze kosmetyczne korekty.

Głos zabrał też prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Stworzyliśmy bardzo szeroki wspólny mianownik spraw, które chcemy zrealizować. One dotyczą przedsiębiorców i pracowników. Dotyczą edukacji i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet.

"Przez ostatnie tygodnie i dni, które minęły od dnia wyborów, słyszeliśmy wszędzie, gdzie się pojawialiśmy: +dogadajcie się, nie pokłóćcie się, zawrzyjcie porozumienie, koalicję, wierzymy w was mocno+. To pierwsze zobowiązanie, które stawaliśmy przed sobą, które wam składaliśmy w kampanii wyborczej, idąc jako różne komitety wyborcze, dzisiaj realizujemy. Mamy plan, mamy program dla Polski" - powiedział.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że to pierwszy krok, ale "bez tego porozumienia, gdzie dużo więcej nas łączy niż mogłoby podzielić, nie będzie kolejnych etapów". "A kolejne etapy to jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny. To jest dobrobyt, życie w najpiękniejszym kraju na świecie, w naszej ukochanej Rzeczypospolitej. To jest wszystko, co łączy niezależnie, skąd pochodzimy i jacy jesteśmy, jakie mamy światopoglądy. Wszystkiego nie da się zapisać do jednego mianownika, ale stworzyliśmy bardzo szeroki wspólny mianownik spraw, które chcemy załatwić, zrealizować. One dotyczą przedsiębiorców i pracowników. Dotyczą edukacji i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet, pomyślności rodziny" - wskazał.

Na konferencji obecny był również współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. - Jednym z pierwszych projektów ustaw, które stworzymy, będzie ustawa dotycząca przerywania ciąży; to jest nasz obowiązek wobec milionów Polek, które powierzyły nam ten mandat - powiedział. Jak dodał, rozmowy koalicyjne nie były łatwe, ale podjęte w umowie decyzje są ważne dla Polek i Polaków.

Umowa koalicyjna. Zapisy umowy

-kandydatem na premiera Donald Tusk (PO), kandydatami na wicepremierów: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica);

-zlikwidowane zostanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

-kandydatką na marszałka Senatu od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r. - Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska;

-kandydatami na marszałków Sejmu są: Szymon Hołownia - od 13 listopada 2023 do 13 listopada 2025 i Włodzimierz Czarzasty - od 14 listopada 2025 do końca kadencji;

-wyrok TK z 2020 r. zostanie unieważniony; mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną będzie ścigana z urzędu;

-naprawa mediów publicznych, rozdział Kościoła od państwa, przywrócenie autonomii uczelni;

-przewidywalność podatków, transparentność finansów publicznych.

