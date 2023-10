Do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafiają pierwsze śmigłowce AW-149; ich zadaniem będzie wsparcie pola walki oraz transport żołnierzy. Niedługo śmigłowce zostaną wyposażone w rakiety kierowane, w tym przeciwpancerne pociski Hellfire - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

W poniedziałek na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) Błaszczak wziął udział w uroczystości przekazania ulokowanej tam jednostce śmigłowców AW-149 - produkowanych przez włoski koncern Leonardo m.in. w fabryce w Świdniku wielozadaniowych śmigłowców.

Jak mówił Błaszczak, wojna na Ukrainie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie i w Azji powodują, że "perspektywy rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej nie są dobre". "Jedyną skuteczną odpowiedzią na zagrożenia jest wzmacniania Wojska Polskiego. Dlatego z wielką satysfakcją jestem tu, by pokazać 2 spośród 32 śmigłowców z rodziny AW-149, które już są na wyposażeniu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej" - powiedział.

"Umowę podpisaliśmy 1 lipca ubiegłego roku, oczywiście w polskich zakładach lotniczych w Świdniku (należących do Leonardo - PAP). Te śmigłowce stanowią też przyszłość dla PZL Świdnik; właśnie PZL Świdnik współprodukując te śmigłowce będzie wzmacniał potencjał związany z produkcją zbrojeniową w naszym kraju" - zaznaczył szef MON.

"W bardzo krótkim czasie doprowadziliśmy do tego, że są realne perspektywy rozwoju przed tą jednostką - 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej, że na wyposażenie tej brygady już trafiają pierwsze śmigłowce. Mamy przeszkolone załogi, mamy przeszkolonych również tych wszystkich, którzy zajmują się zapewnieniem sprawności technicznej śmigłowców, stopniowo na wyposażenie jednostki trafia uzbrojenie - dziś na razie śmigłowce uzbrojone są jeszcze tylko w karabiny maszynowe oraz niekierowane rakiety, ale już niebawem będą to również rakiety kierowane, a także pociski przeciwpancerne Hellfire, które będą stanowiły uzbrojenie tych śmigłowców" - dodał Błaszczak.

Jak wskazał, zadaniem nowych śmigłowców będzie wsparcie żołnierzy na polu walki oraz ich transport. "W zależności od postawionego zadania mogą zabierać 12 żołnierzy, 2 żołnierzy, którzy stanowią obsługę karabinów maszynowych, i dwóch żołnierzy, którzy będą pilotowali" - dodał polityk.

Umowa podpisana w ub.r. przez Błaszczaka opiewa na kwotę ponad 8,2 mld zł. AW-149 wraz z pakietem logistycznym mają zostać dostarczone Lotnictwu Wojsk Lądowych w latach 2023-2029 w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Sił Zbrojnych RP.

AW-149 to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy zdolny do realizacji lotów w dzień i w nocy. Maksymalna masa startowa śmigłowca wynosi 8300 kg (możliwe zwiększenie do 8600 kg). Prędkość maksymalna śmigłowca to 313 km/h, przelotowa - 287 km/h. Maksymalny zasięg maszyny wynosi 958 km, a maksymalna długość lotu - 4 godz. i 55 minut.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Bartłomiej Pawlak

