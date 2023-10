Były prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski został pozbawiony orderów. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. W 2022 r. roku Malinowski został skazany za składanie fałszywych zeznań dotyczących jego współpracy z PRL-owskimi służbami.

Prezydent pozbawił Andrzeja Malinowskiego odznaczeń

Kancelaria Prezydenta poinformowała na swojej stronie internetowej o pozbawieniu dwóch odznaczeń znanego polityka Andrzeja Malinowskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 19 października 2023 r., na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, pozbawił Andrzeja Malinowskiego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski – czytamy w komunikacie.

Malinowski otrzymał Krzyża Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w 2015 roku, zaś Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – w 1999 r.

Andrzej Malinowski pozbawiony orderów. Kim jest?

Andrzej Malinowski pochodzi z Bydgoszczy i od 1966 r. działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Do 2001 r. związany był z PSL. To właśnie z listy tej partii dostał się do Sejmu II kadencji (1993-1997).

W latach 2001-2022 Malinowski był przewodniczył organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (wcześniej znanej jako Konfederacja Pracodawców Polskich). Był członkiem Rady Dialogu Społecznego.

W maju 2022 roku Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł, że Malinowski złożył nieprawdziwe zeznania dotyczące współpracy z wywiadem wojskowym PRL. Miał on być Tajnym Współpracownikiem o pseudonimie „Roman”. Malinowski przekonywał, że jego teczka została sfałszowana. W 2020 roku śledztwo w tej sprawie umorzono.

Malinowski odwołał się od wyroku ws. fałszywych zeznań, jednak w styczniu 2023 r. jego apelacja została oddalona. Otrzymał karę grzywny w wysokości 5000 zł, miał też zwrócić koszty sądowe.