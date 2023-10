Podczas piątkowej uroczystości w Senacie nowo wybrani senatorowie odebrali z rąk szefa PKW Sylwestra Marciniaka zaświadczenia o wyborze. Wysoka frekwencja daje państwu najmocniejszy mandat w całym okresie III RP - powiedział Marciniak zwracając się do senatorów.

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów.

W piątek w Senacie przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wręczył nowym senatorom zaświadczeń o wyborze. W uroczystości uczestniczyła szefowa KBW Magdalena Pietrzak, a także marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałkowie Senatu: Marek Pęk, Michał Kamiński, Bogdan Borusewicz i Gabriela Morawska-Stanecka oraz wicemarszałkowie Sejmu: Małgorzata Kidawa-Błońska i Piotr Zgorzelski.

Nowi senatorowie, wyczytywani w kolejności alfabetycznej, odebrali zaświadczenia. Osobiście zaświadczenia nie odebrał tylko jeden senator, Jan Filip Libicki.

Przewodniczący PKW zwracał uwagę na rekordową frekwencję w tegorocznych wyborach. "Te wybory były historyczne, ponieważ padł frekwencyjny rekord w dziejach III RP, w wyborach (do Senatu) udział wzięło 21 mln 944 tys. 884 Polek i Polaków, frekwencja wyborcza wyniosła zatem 74,31 proc." - przypomniał Marciniak.

Dla porównania, jak dodał, w 2015 roku frekwencja wyborcza wyniosła 50,91 proc. "Czyli blisko 6 mln 400 tys. wyborców więcej wzięło udział w tegorocznych wyborach. To jest tak, jakby każdy z senatorów otrzymał obecnie średnio blisko 64 tys. głosów więcej" - podkreślił.

Według Marciniaka frekwencja wskazuje na poziom zaangażowanie społeczeństwa w życie państwa. "Jest to niezwykle istotny wskaźnik rozwoju demokracji i legitymizacji władzy. Dla państwa jest to wielki zaszczyt, ale i duża odpowiedzialność. Ta wysoka frekwencja daje państwu niezwykle silny mandat przedstawicielski, można powiedzieć, że najmocniejszy w całym okresie III RP" - zwrócił się do senatorów szef PKW.

Wśród nowych senatorów znaleźli się m.in. były premier i były prezes PSL Waldemar Pawlak. W ławach senackich zasiądzie też były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

W nowej kadencji Senatu znajdzie się też grupa dotychczasowych posłów: jedna z liderek Lewicy Magdalena Biejat, były szef PO Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Grupiński, Tomasz Lenz, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.

Debiutantem w Senacie jest m.in. przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, Ryszard Franciszek Brejza - ojciec senatora kończącej się kadencji Krzysztofa Brejzy, oraz były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Mirosław Różański, a także Maciej Żywno, Anna Górska, dotychczasowy marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek Brzezin i b. starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski. (PAP)

autor: Edyta Roś, Karol Kostrzewa

