Nowy rząd odblokuje pieniądze z KPO i bez zbędnej zwłoki te pieniądze trafią do Polaków - powiedział w poniedziałek, w Radiu Plus poseł KO Marcin Kierwiński.

W ubiegłym tygodniu - po posiedzeniu zarządu krajowego PO - szef klubu KO Borys Budka poinformował, że prawdopodobnie w tę środę i czwartek Donald Tusk złoży wizytę w Brukseli, gdzie spotyka się z przewódcami europejskich państw.

Kierwiński w poniedziałkowym wywiadzie potwierdził, że tym tygodniu Tusk udaje się do Brukseli. "Pan premier będzie miał spotkania w Brukseli, spotyka się z liderami innych państw europejskich, na tym polu europejskim mamy bardzo wiele do odpracowania, osiem lat rządów PiS-u to jest niszczenie polskiej pozycji na arenie międzynarodowej, dobrze, że premier Donald Tusk zamierza wykorzystać swoje liczne kontakty, aby ten wizerunek Polski odbudować" - powiedział Kierwiński.

Prowadzący rozmowę pytał Kierwińskiego, czy Tusk jedzie do Brukseli, by odblokować pieniądze na KPO, przypomniał także wypowiedź Tusk z kampanii wyborczej: "Składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy".

Kierwiński powiedział, że Tusk także jedzie do Brukseli, aby rozmawiać o tych środkach. "Pieniądze z KPO zostały zablokowane przez nieudolny rząd PiS-u i do momentu, kiedy ten rząd trwa realnych zmian, jeżeli chodzi o przywrócenie w Polsce praworządności nie będzie" - powiedział poseł KO.

Dodał, że rząd PiS "za kilka tygodni odejdzie do historii". "I wtedy nowy rząd odblokuje pieniądze z KPO (...) bez zbędnej zwłoki te pieniądze trafią do Polaków, bo były zablokowane przez rząd PiS i nadal rząd PiS-u te pieniądze blokuje" - mówił polityk.

Ocenił, że "jeszcze ze względu na opieszałość prezydenta rządzi nieudolny rząd PiS".

KE w czerwcu ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu ma być przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,3 proc.). (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ godl/