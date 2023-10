Osobiście założę zespół parlamentarny do spraw nadzoru wykonania 100 konkretów PO na 100 dni rządzenia. Następnie złożę społeczeństwu raport o stanie realizacji tych obietnic wyborczych - zadeklarował w sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz partii KUKIZ15 Marek Jakubiak.

Jakubiak, który dostał się do Sejmu z list PiS, odniósł się do realizacji wyborczych obietnic złożonych przez dotychczas opozycyjne ugrupowania. "12 milionów ludzi wam zaufało, powierzyło wam władzę, żebyście zrealizowali to, co żeście im bajdurzyli" - powiedział.

"Mogę tylko tyle obiecać, że osobiście założę zespół parlamentarny do spraw nadzoru wykonania waszych stu konkretów na sto dni. A po tych stu dniach obiecuje, że złożę społeczeństwu raport o stanie realizowania waszych obietnic wyborczych, bo według mnie, oszwabiliście dokładnie społeczeństwo polskie" - zadeklarował.

Polityk Kukiz'15 zwracając się do obecnych w studiu polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy powiedział: "Wy żeście obiecali ludziom po prostu +szklane domy+ i nie jesteście w stanie ich zrealizować".

Przedstawiony w połowie września br. przez Platformę Obywatelską program "100 Konkretów na 100 dni" zawiera propozycje programowe obejmujące sfery m.in. polityki rodzinnej, gospodarczej, energetycznej, międzynarodowej, edukacji czy zdrowia. To inicjatywy takie jak wprowadzenie "babciowego", kredyt 0 proc. na zakup mieszkań czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. zł. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ mrr/