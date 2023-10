Bedę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane; ja z tej drogi nie zejdę - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Wymienił w tym kontekście m.in. program 500 plus, kolejne świadczenia emerytalne, "solidne" waloryzacje emerytur, podwyższanie płacy minimalnej.

"Co do jednego absolutnie, powtarzam, bo zobowiązywałem się już kilkukrotnie wcześniej - choćby składając swoje prezydenckie ślubowanie - że będę konsekwentnie i spokojnie realizował tę politykę, do której zobowiązywałem się w czasie kolejnych kampanii wyborczych, w porozumieniach podpisywanych przez mnie z +Solidarnością+, w tym, co mogliście państwo oglądać także i w mojej służbie dla Rzeczypospolitej przez ostatnie lata" - powiedział prezydent, który uczestniczył w Spale XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.

"Możecie być państwo pewni, że ja z tej drogi nie zejdę" - zapewnił Andrzej Duda. Mówił, że oznacza to, że będzie bronił tych wszystkich ustaleń i swoich zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane i które dzisiaj stanowią część polskiego systemu prawnego. Wymieniał w tym kontekście m.in. program 500 plus, kolejne świadczenia emerytalne, "solidne" waloryzacje emerytur, podwyższanie płacy minimalnej.

"Będziemy z całą pewnością nadal pracowali razem, będę czynił, co w mojej mocy, żeby Rada Dialogu Społecznego jak najlepiej pracowała i żeby była traktowana poważnie, tak jak ja ją poważnie traktowałem przez wszystkie lata swojej prezydentury. Tak jak była do tej pory poważnie traktowana, tak będę czynił wszystko, by była traktowana również i teraz, kiedy mamy nowy rozdział w naszej polityce po wyborach parlamentarnych" - podkreślił również Duda.

Prezydent, nawiązując do ostatnich wyborów parlamentarnych, zwrócił uwagę, że kolejki pod lokalami wyborczymi można było obserwować do późnych godzin nocnych. "Frekwencja była gigantyczna, Polacy się wypowiedzieli, będziemy dalej realizowali konsekwentnie politykę" - powiedział prezydent.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Bartłomiej Pawlak

kos/ bap/ sdd/