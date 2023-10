Leczenie w sanatorium oraz rehabilitacja uzdrowiskowa są płatne. Jakie stawki obowiązują za pobyt w sanatorium w 2023 r.? Za co NFZ dopłaci, a za co nie? Kto jest całkowicie lub częściowo zwolniony z opłat? Szczegóły znajdziesz w naszym artykule.

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego (w poradniach). Reguły odpłatności za pobyt w sanatoriach określają przepisy NFZ.

Kiedy płacimy za leczenie uzdrowiskowe? [ZASADY]

Wyróżniamy dwa typy leczenia uzdrowiskowego:

~pobyt w szpitalu uzdrowiskowym - leczenie tu jest całkowicie bezpłatne. Pobyt dorosłego w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt dziecka trwa 27 dni. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni.

~pobyt w sanatorium uzdrowiskowym - pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest bezpłatny dla dzieci, a częściowo odpłatny dla dorosłych. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni.

Stawki za pobyt w sanatorium

W trakcie leczenia uzdrowiskowego pacjenci płacą częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie. Stawki są zróżnicowane i ich wysokość uzależniona jest od sezonu oraz standardu zajmowanego pokoju. Więcej trzeba zapłacić za pobyt w okresie wiosenno-letnim oraz za zakwaterowanie w mniej licznych pokojach, z odrębną łazienką.

Cena za 1 dzień w sezonie jesienno-zimowym, czyli od 1 października do 30 kwietnia

>Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 32,6 zł

>Pokój jednoosobowy w studiu: 26,1 zł

>Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł

>Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł

>Pokój dwuosobowy w studiu: 16,5 zł.

>Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł

>Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 zł

>Pokój wieloosobowy w studiu: 11,9 zł

>Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 zł

Cena za 1 dzień w sezonie wiosenno-letnim, czyli od 1 maja do 30 września

>Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 40,9 zł

>Pokój jednoosobowy w studiu: 37,4 zł

>Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,2 zł

>Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,3 zł

>Pokój dwuosobowy w studiu: 24,9 zł.

>Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,5 zł

>Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,8 zł

>Pokój wieloosobowy w studiu: 13,6 zł

>Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,9 zł

Leczenie uzdrowiskowe. Dla kogo darmowy pobyt?

Leczenie i pobyt w sanatorium są bezpłatne dla wybranych grup osób. Są to:

>pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest

>dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, a jeśli kształcą się dalej, to do ukończenia 26 r.ż.

>dzieci z niepełnosprawnością w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Za co NFZ nie zapłaci?

NFZ nie ponosi kosztów:

>przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego

>częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych

>wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego

>pobytu opiekuna pacjenta

>dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu, np. opłat klimatycznych

>zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z celem pobytu.

Skierowanie do sanatorium. Jak je zdobyć?

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia.

Od 1 lipca skierowanie do sanatorium można otrzymać tylko w formie elektronicznej. Istnieją jednak wyjątki. W wybranych przypadkach lekarze będzie mógł wystawić skierowanie do sanatorium w formie papierowej. Skierowanie papierowe będzie możliwe:

>gdy pacjent leczony będzie w sanatorium poza granicami kraju.

>gdy lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu i systemu e-zdrowie.

W przypadku osób dorosłych NFZ zaleca korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Które sanatorium wybrać? [LISTA SANATORIÓW]

Lista sanatoriów jest obszerna. Każde z nich specjalizuje się w leczeniu określonych jednostek chorobowych. Poniżej zamieszczamy pełną listę sanatoriów ze wskazaniem leczonych tam chorób.

Augustów:

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>osteoporoza

Busko - Zdrój:

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby skóry (dermatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>osteoporoza

Ciechocinek:

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>osteoporoza

>otyłość

Dąbki:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby endokrynologiczne

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

Długopole - Zdrój:

>choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>cukrzyca (diabetologia)

Duszniki - Zdrój:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby kobiece (ginekologia)

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>osteoporoza

Goczałkowice - Zdrój:

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>osteoporoza

Gołdap:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Horyniec - Zdrój:

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Inowrocław:

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

Iwonicz Zdrój:

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby skóry (dermatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>osteoporoza

>otyłość

Jelenia Góra (Cieplice):

>choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne)

>osteoporoza

Kamień - Pomorski:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Kołobrzeg:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby endokrynologiczne

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>osteoporoza

>otyłość

Konstancin - Jeziorna:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Kraków (Swoszowice):

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

Krasnobród:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby endokrynologiczne

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>osteoporoza

>otyłość

Krynica - Zdrój:

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kobiece (ginekologia)

>choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

>choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

>choroby ortopedyczno- urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>cukrzyca (diabetologia)

Kudowa - Zdrój:

>choroby endokrynologiczne

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>otyłość

Lądek - Zdrój:

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby skóry (dermatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>osteoporoza

Muszyna:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby endokrynologiczne

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

Nałęczów:

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

Piwniczna - Zdrój:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

Polanica - Zdrój:

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

Polańczyk:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby endokrynologiczne

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

cukrzyca (diabetologia)

Połczyn - Zdrój:

>choroby kobiece (ginekologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>osteoporoza

>otyłość

Rabka - Zdrój:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>otyłość

Rymanów - Zdrój:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>otyłość

Solec - Zdrój:

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby skóry (dermatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Sopot:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>osteoporoza

Supraśl:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>cukrzyca (diabetologia)

Szczawnica:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

Szczawno - Zdrój:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>otyłość

Świeradów - Zdrój:

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

Świnoujście:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby endokrynologiczne

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby kobiece (ginekologia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby skóry (dermatologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>osteoporoza

Uniejów:

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby skóry (dermatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Ustka:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby endokrynologiczne

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Ustroń:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby naczyń obwodowych

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>osteoporoza

>otyłość

Wapienne:

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

Wieniec - Zdrój:

>choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

Wysowa - Zdrój:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

>choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu nerwowego (neurologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>cukrzyca (diabetologia)

>osteoporoza

>otyłość

Żegiestów - Zdrój:

>choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

>choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

>choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

>choroby reumatologiczne (reumatologia)

>choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

>osteoporoza

>otyłość