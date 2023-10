Próba wymuszania na tych, którzy głosują, żeby nie brali kart do referendum, to jest działanie przestępcze - powiedział w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia były szef MON, wiceprezes PiS Antoni Macierewicz.

Macierewicz pytany był o sytuację podczas niedzielnych wyborów, kiedy to przedstawiciele komisji mówili wyborcom, żeby nie brali kart do referendum.

"Osoby, które do mnie w tej sprawie dzwoniły w tej sprawie, twierdziły, że ci przedstawiciele komisji, którzy to robili, tłumaczyli się, że tak im mówiono, że tak mają robić, że tak ich przygotowywano. Nie chodzi oczywiście o instytucje państwowe, tylko jak ich kształtowali politycy, którzy ich do tej komisji wyznaczyli. Mamy tutaj polityczną decyzję, która jest przestępstwem" - powiedział Macierewicz. "Próba wymuszania na tych którzy głosują, żeby nie brali kart do referendum, to jest działanie przestępcze" - podkreślił.

Wiceprezes PiS pytany był również o ewentualnego koalicjanta dla PiS, jeśli utrzyma się taki wynik wyborów jaki przedstawia Ipsos.

"Zobaczymy jeszcze jak się ukształtuje środowisko opozycji. Czy rzeczywiście Trzecia Droga będzie jednym klubem parlamentarnym czy będą to dwa kluby. Raczej należałoby sądzić, że będą dwa różne kluby" - odpowiedział Macierewicz.

Podkreślił, że jedno jest pewne - wygrało Prawo i Sprawiedliwość. "Co do dalszych kwestii będziemy musieli poczekać na wyniki wyborów, bo diagnozowanie obecnie jest raczej formułowaniem hipotez niż rzeczywistą analizą" - dodał Macierewicz.

Zaznaczył, że po raz trzeci wygrało PiS i to jest historyczne wydarzenie. "Nigdy nie było takiej sytuacji by prawicowa formacja narodowa, niepodległościowa wygrywała tak zdecydowanie" - przekazał polityk PiS. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ mrr/