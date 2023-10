Ponad 800 osadzonych z Areszcie Śledczym w Lublinie jest uprawnionych do głosowania w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Osoby pozbawione wolności głosują na terenie jednostek penitencjarnych, w których w danej chwili przebywają. Komisje wyborcze utworzono także w szpitalach i DPS-ach.

Kpt. Rafał Paczos z Aresztu Śledczego w Lublinie przypomniał, że czynne prawo wyborcze posiada każdy polski obywatel, który w dniu głosowania kończy 18 lat oraz nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. „W myśl tych przepisów uprawnionych do udziału w głosowaniu w Areszcie Śledczym w Lublinie, na dzień 12.10.2023r., jest 845 osadzonych” – poinformował PAP kpt. Paczos.

Wyjaśnił, że osoby pozbawione wolności głosują na terenie jednostek penitencjarnych, w których w danej chwili przebywają. W Areszcie Śledczym w Lublinie głosowanie odbywać się będzie w lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 210, który umiejscowiony jest w pomieszczeniu świetlicy centralnej, między godz. 7 a 21, bez przerwy.

Również osoby przebywające w lubelskich szpitalach i domach pomocy społecznej będą mogły głosować w komisjach utworzonych w ich placówkach. W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz w referendum odbędzie się między godz. 9 a 21. Lokal do głosowania będzie się mieścić w sali konferencyjnej (numer 110, na I piętrze budynku głównego szpitala).

„W spisie wyborców w SPSK Nr 4 w Lublinie będą ujęci wyborcy, którzy zostali przyjęci do szpitala najpóźniej dzień przed dniem wyborów i będą przebywać w szpitalu w dniu wyborów. Będą mogli głosować również wyborcy przyjęci do szpitala w dniu wyborów, jeżeli złożą komisji zaświadczenie o prawie do głosowania” – wyjaśniła rzecznik placówki Alina Pospischil.

„Biorąc pod uwagę poprzednie wybory może to być nawet do 600 osób uprawnionych do głosowania” – podała rzeczniczka.

Podkreśliła, że osoby hospitalizowane, które samodzielnie się nie poruszają będą mogły oddać głos w salach chorych. „Do tych pacjentów, o wyznaczonej porze (najprawdopodobniej będzie to między godz. 11 a 14), udadzą się z kartami wyborczymi członkowie komisji wyborczej z odrębną, mniejszych rozmiarów urną wyborczą” – wyjaśniła Pospischil.

Jak dodała, pacjenci niedowidzący czy niewidomymi będą mogli głosować w wyborach przy użyciu nakładki na karty do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille’a - takie nakładki będą posiadać członkowie komisji.

Lubelski ratusz przekazał PAP, że w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach oraz aresztach tworzone są odrębne obwody głosowania, w związku z tym na terenie tych instytucji są przygotowywane lokale wyborcze.

„W Lublinie powołanych jest 21 obwodów odrębnych, w których, według stanu na dzień 12 października, przebywało 4573 wyborców, w tym 545 w Domach Pomocy Społecznej” – poinformowała Anna Czerwonka z biura pasowego Urzędu Miasta.

Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza i referendalna, która potrwa do końca głosowania w niedzielę. (PAP)

autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ mmu/