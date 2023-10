Sądy muszą być blisko ludzi – to priorytet działania ministerstwa sprawiedliwości; stąd szerokie inwestycje w całej Polsce - powiedział w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w Janowie Lubelskim (woj. lubelskie).

Wiceminister Woś uczestniczył w poniedziałek w otwarciu nowego budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Podczas uroczystości powiedział, że Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje w całej Polsce "inwestycje na wielką skalę", które są prowadzone "właśnie tam, gdzie nasi poprzednicy – ci, co rządzili do 2015 r. – chcieli zwijać sądownictwo".

"Dla nas to było i jest nieakceptowalne. Tak jak zwijali jednostki wojskowe, jednostki policji, tak my teraz będziemy to odtwarzać, odtwarzamy i inwestujemy w sposób szczególny w te miejsca, które miały być zapomniane" – podkreślił Woś.

"Dla nas sądy to podstawa wymiaru sprawiedliwości, podstawa działania państwa. I sądy muszą być blisko ludzi – to priorytet działania ministerstwa sprawiedliwości. Stąd szerokie inwestycje w całej Polsce" – powiedział Woś dodając, że inwestycje infrastrukturalne są realizowane po to, żeby dostęp do sądownictwa był łatwiejszy, a sprawy były załatwiane skutecznie oraz w odpowiednich warunkach.

Mówiąc o zarobkach pracowników sądów wiceminister przypomniał, że odkąd za Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada Zbigniew Ziobro podwyżki wyniosły 70-78 proc.

Wiceminister Woś stwierdził, że inwestycji wymaga także informatyzacja sądów. "Wymiar sprawiedliwości w Polce informatyzuje się najlepiej w całej Europie. Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości jest liderem informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Jedna trzecia postępowań jest prowadzona wyłącznie online" – przypomniał.

Wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak obecny na uroczystości stwierdził, że nowy budynek sądu to "symboliczna różnica jakości", jeśli chodzi o podejście do małych ojczyzn, ich rozwoju i zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług publicznych. "Były takie czasu, kiedy w ogóle tego sądu w Janowie Lubelskim miało nie być" – powiedział.

Kanthak nawiązał do rządów sprzed 2015 r., kiedy inne instytucje "były zwijane". Jako przykłady wymienił placówki poczty, komisariaty i jednostki wojskowe. "Tamte czasy minęły" – zapewnił. "Rozwój komunikacyjny i instytucjonalny ma stwarzać dobre perspektywy dla mieszkańców" – dodał.

Jak wskazał dyrektor Sądu Okręgowego w Zamościu Janusz Skwarek, umowę na rozbudowę i przebudowę janowskiego sądu zawarto w lutym 2021 r. Wartość umowy określono na 6,2 mln zł brutto.

W nowym budynku – usytuowanym obok starego gmachu sądu – mieszczą się m.in. archiwa, pokoje socjalne, wydział ksiąg wieczystych i sala konferencyjna. Inwestycja była finansowana ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas uroczystości poinformowano, że w janowskim sądzie pracuje siedmiu sędziów, dwóch asystentów, dwóch referendarzy, sześciu kuratorów, 22 urzędników i jeden pracownik gospodarczy. Prowadzone są tu sprawy z obszaru ośmiu gmin, które zamieszkuje ponad 50 tys. mieszkańców. W sądzie załatwianych jest rocznie ok. 9 tys. spraw w wydziale ksiąg wieczystych, a ich liczba wzrasta systematycznie.(PAP)

Autor: Piotr Nowak

pin/ godl/