Mamy cztery miliony użytkowników nowej wersji mObywatela z nowym mDowodem. Od początku września, każdego dnia mamy tysiące pozytywnie zweryfikowanych klientów banków. Setki tysięcy osób każdego dnia korzysta z możliwości sprawdzenia w mObywatelu danych w Centralnym Spisie Wyborców - podkreślił w rozmowie z PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister powiedział, że już cztery miliony użytkowników korzysta z nowej wersji mObywatela z nowym mDowodem. "To jest taki dokument, z którego można korzystać tak naprawdę wszędzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy przekraczamy granicę państwa lub składamy wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego. To jest nowy dokument tożsamości, który stawia nas na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o największy kraj z cyfrowym dokumentem tożsamości" - wyjaśnił.

"Zakładamy, że mObywatel nie będzie tylko wirtualnym portfelem na dokumenty, ale będzie też miał dodatkowe usługi, które pozwolą na szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych. Tak żeby docelowo każdą sprawę, jaką obywatel ma do państwa, udało się załatwić właśnie przez aplikację" – zaznaczył.

Od 1 września z aplikacji mObywatel można już korzystać załatwiając sprawy w bankach. "Każdego dnia mamy tysiące pozytywnie zweryfikowanych klientów banków. To jest w tej chwili jedna z najpopularniejszych sytuacji życiowych, w których wykorzystywany jest mObywatel. To nas bardzo cieszy, bo sektor bankowy w Polsce, od zawsze jest bardzo dobrze scyfryzowany i cieszę się, że banki szybko i sprawnie weszły do mObywatela. To jest taka wyjątkowa sytuacja, że ważne jest żeby mieć pewność co do tożsamości" - powiedział minister cyfryzacji.

Aplikacja przydaje się też przed wyborami. "Pozwala nam na sprawdzenie naszych danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. To oznacza, że możemy sprawdzić w aplikacji, gdzie jest lokal, w którym figurujemy w spisie wyborców co oznacza, że możemy sprawdzić gdzie możemy zagłosować. To w tej chwili najpopularniejsza usługa. Korzystają z niej setki tysięcy osób każdego dnia" - przekazał minister Cieszyński.

Zaznaczył jednak, że dopisanie do rejestru jest możliwe zarówno w urzędzie gminy, jak i na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. "Myślę, że w przyszłości będzie taka możliwość w aplikacji" - podkreślił.

Wymienił inne funkcjonalności, które ostatnio zostały dodane do mObywatela. "Równocześnie z rejestrem wyborców wdrożyliśmy możliwość skorzystania z historii pojazdu, czyli sprawdzenia historii przeglądów, ciągłości ubezpieczenia, badań technicznych pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Jesteśmy też połączeni z zagranicznymi bazami, co oznacza, że znamy prawdziwą historię takiego auta. Uruchomiliśmy też rozwiązanie, które pozwala sprawdzić jakość powietrza, korzystając z ponad tysiąca mierników smogu, które są w prowadzonej przez NASK sieci antysmogowej" - przekazał.

Ministerstwo rozwija też współpracę z gminami. "Mamy już kartę mieszkańca Zduńskiej Woli, pracujemy nad współpracą z Raciborzem, a w tym tygodniu do mObywatela dołączyła karta mieszkańca miasta Giżycko" - podkreślił szef resortu cyfryzacji.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/