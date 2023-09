Tylko do poniedziałku wyborcy z niepełnosprawnością mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego i zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego - przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego przypominała na piątkowej konferencji prasowej o upływających terminach z kalendarza wyborczego.

W najbliższy poniedziałek, 2 października, upływa termin na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. "Taki wniosek należy złożyć do właściwego komisarza wyborczego, jeśli osobom będzie łatwiej złożyć go w urzędzie gminy, to taki wniosek zostanie poprzez urzędnika wyborczego przekazany komisarzowi wyborczemu. W związku z tym można wybrać miejsce, w którym wniosek zostanie złożony" - podkreśliła Pietrzak.

Również w przyszły poniedziałek upływa termin na zgłaszanie zamiaru skorzystania z transportu do lokalu wyborczego. Takie uprawnienie przysługuje wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Szefowa KBW wskazywała, że w tej sprawie wyborcy muszą zgłaszać się bezpośrednio do swojej gminy.

Pietrzak podkreśliła też, że w piątek, 6 października upływa termin na zgłaszanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Jak mówiła, taki wniosek składa się do urzędu gminy.

Z kolei do 10 października wyborcy mogą składać wnioski o ujęcie w spisie wyborców poza granicami Polski. Są trzy sposoby na złożenie wniosku: przy użyciu usługi e-Wybory (https://ewybory.msz.gov.pl/), poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie), poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.

Zwróciła również uwagę, że do 12 października wyborca może zgłosić wniosek o zmianę miejsca głosownia. Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania.

W tym samym dniu upływa termin na składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

Pietrzak zaapelowała o to, by jak najszybciej wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania i nieodkładanie tego na ostatnią chwilę. "Z doświadczenia wiemy, że przed samymi wyborami tych osób jest bardzo dużo, dlatego zachęcam, żeby już w tej chwili o takie zaświadczenia wystąpić" - mówiła.

Szefowa KBW przypomniała także, że każdy wyborca może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców przez stronę gov.pl. Wyborca znajdzie tu informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.(PAP)

autorki: Edyta Roś, Aleksandra Rebelińska

ero/ reb/ godl/