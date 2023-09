Jako człowiek odpowiedzialny w rządzie za sprawy bezpieczeństwa wydałem polecenie, by granica ze Słowacją i z Czechami została poddana szczególnej kontroli i wzmocniona - poinformował w środę w Pruszkowie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W Pruszkowie, z udziałem wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, odbyła się w środę konwencja wojewódzka PiS.

Kaczyński zauważył, że przeciwnicy polityczni PiS "mówią o jakiejś wielkiej aferze". "Można powiedzieć, że rzeczywiście jest to coś wielkiego, można to nazwać kłamstwem ostatniego 30-lecia. Kłamstwem numer 1. To są te wizy. Te wizy, których nie było. Nikt żadnych 250 tysięcy wiz nie wydawał" - podkreślił.

Prezes PiS przyznał, że "rzeczywiście jest problem uruchomienia z powrotem szlaku bałkańskiego". "Rzeczywiście - w tej chwili uchodźcy idą przez kraje bałkańskie, przez Węgry, Słowację. I jedni przez Czechy i do Niemiec, a inni krótszą, wygodniejszą drogą przez Polskę, bo tu są lepsze autostrady równoleżnikowe i można dotrzeć łatwiej do Niemiec" - stwierdził.

"To, że dzisiaj Niemcy zabezpieczają - na co nasi przeciwnicy się z radością powołują - jakieś kontrole na swojej granicy z nami, także z Czechami, to jest wynik właśnie tego procesu" - podkreślił Kaczyński.

Poinformował, że "jako człowiek odpowiedzialny w rządzie za sprawy bezpieczeństwa" wydał polecenie, by "granica ze Słowacją i z Czechami została też poddana szczególnej kontroli i wzmocniona".

"I to nie chodzi o żaden gest przeciwko tym krajom, my chcemy być z nimi i jesteśmy w jak najlepszych stosunkach. Ale chodzi o to, że nie możemy tej sytuacji tolerować. Mam nadzieję, że to będzie sytuacja przejściowa, ale musimy to zrobić" - powiedział.

Mówił też, że "nie zostaniemy usunięci ze strefy Schengen". "Ale mogłoby to nastąpić, gdybyśmy usunęli mur na granicy i wpuścili imigrantów. Dziś to my bronimy polskich granic, to my bronimy Europy" - podkreślił wicepremier.

Szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser wyjaśniła w środę plany niemieckiego MSW dotyczące wprowadzenia środków kontroli na granicach z Polską i Czechami - z tych dwóch kierunków w ostatnim czasie przybywa do Niemiec szczególnie duża liczba osób ubiegających się o azyl. Faeser poinformowała o środkach wzmożenia kontroli na granicach – podała DPA.

Faeser zadeklarowała w środę, podczas posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych Bundestagu, że nie planuje obecnie wprowadzenia stałych punktów kontroli na granicach z Czechami i Polską, tak jak ma to miejsce w przypadku granicy niemiecko-austriackiej. Minister "nie wyklucza jednak tego w przyszłości" – dodała DPA, powołując się na informacje uzyskane od uczestników środowego spotkania.

Szefowa niemieckiego MSW podkreśliła, że wprowadzane plany zwiększenia kontroli na granicach z Czechami i Polską mają przeciwdziałać procederowi przemytu ludzi. Działania te mają być podejmowane w sposób "zmienny i elastyczny". (PAP)

