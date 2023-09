Rusza kampania poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych pt. "Już Jesteś?". Chcemy pozytywnie zmienić sytuację dzieci się w trudnej sytuacji i zapewnić im warunki jak najbliższe warunkom domowym - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

We wtorek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyła się Ogólnopolska Konferencja "Już jesteś? Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy" z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg i wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbary Sochy.

"Jestem bardzo wzruszona i dziękuję za to, że możemy się dzisiaj spotkać. Za to, że może rozpocząć się bardzo ważna, ogólnopolska kampania poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych +Już Jesteś?+. Stwarzanie warunków, które służą rozwojowi dzieci, realizacja polityki prorodzinnej, jest dla naszego rządu priorytetem" - powiedziała.

Podkreśliła, że dzieci pragną miłości, radości, szczęścia, bezpieczeństwa i tego, aby odnaleźć swój dom. "Kampania, która została przygotowana i jest inicjatywą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, są niezwykle istotne. Nasze wspólne wysiłki przyniosą efekty" - oceniła. Wyjaśniła, że kampania została przygotowana przez osoby i środowiska, które są kompetentne i zajmują się tym tematem na co dzień.

"Radość i szczęście, które dajemy naszym dzieciom, jest najważniejsze. Podejmujemy wszystkie działania, które mają pozytywnie zmienić sytuacje dzieci, które nie ze swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji. Chcemy zapewnić im warunki jak najbliższe warunkom domowym, zapewnić miłość i poczucie bezpieczeństwa" - podkreśliła Maląg.

Jak wskazała, wszystkie wdrażane działania i zmiany ustawowe, które powodują, że rodzice zastępczy korzystają z przysługujących im świadczeń, są kluczowe w znajdywaniu rodziców zastępczych.

"Pięknie dziękuję państwu za to, co robicie każdego dnia dla drugiego człowieka, dla rodzin, dla dzieci" - zwróciła się do rodzin zastępczych. "Jestem przekonana, że nasze działania będą coraz szersze, że kampania zainteresuje osoby, które mogą dać wsparcie i miłość drugiemu człowiekowi" - dodała.

Wiceminister Barbara Socha przypominała, że w tym roku została znowelizowana ustawa o wsparciu rodzin i systemie piecza zastępcza. "Jesteśmy otwarci i słuchamy wszystkich uwag, rekomendacji, sugestii, tego, z czym państwo się mierzycie w Waszej codziennej pracy. Wierzymy, że każda zmiana jest zmianą w dobrym kierunku i krokiem naprzód" - powiedziała.

Minister Maląg zaznaczyła, że większość dzieci zarejestrowanych w systemie pieczy zastępczej znalazło dom. "Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, były bardzo oczekiwane" - przyznała.

Jak zaznaczyła Socha, projekt kolejnej nowelizacji ustawy jest już gotowy do rozpoczęcia konsultacji społecznych i przejścia ścieżki legislacyjnej. "Nowy projekt koncentruje się na 2 obszarach: na tym wszystkim, co wiąże się z profilaktyką, wsparciem asystentów rodzin oraz na wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami, które trafiają do pieczy zastępczej" - wyjaśniła.

"Potrzebujemy dużej, ogólnopolskiej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze i dzisiaj ją zaczynamy" - dodała. Wskazała, że jest to początek większego społecznego uznania dla pracy rodzin zastępczych oraz początek większej mobilizacji i odwagi dla potencjalnych rodziców, którzy jeszcze się wahają. "Wierzę, że dzięki tej kampanii odważą się, podejmą wyzwanie. Na pewno też nie jest to ostatnia taka kampania" - podsumowała. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ mhr/