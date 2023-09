- Wiemy doskonale, że to gospodarka zdecyduje o tym gdzie Polska będzie w najbliższych latach, gdzie będziemy się rozwijali jako społeczeństwo jako kraj jako naród - powiedział Michał Kobosko pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona hołowni Lider listy w okręgu warszawskim.

Na scenie pojawili się Szymon Hołownia, lider Polski 2050 i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Najpierw zabrał głos Szymon Hołownia, który mówił o populizmie polityków, który rozdaje "plastikowe czeki bez pokrycia".

"To rozdawnictwo oparte jest na kłamstwie" - powiedział.

-Inflacja zżera rozdawnictwo, to się może skończyć tylko w jeden sposób. Każdy populista dochodzi do momentu, w którym jego populizm kończy się bankructwem, bo nie ma już z czego rozdawać, a wtedy gdy nie ma już z czego rozdawać populista sięga po kij, żeby uchronić się przed rozliczeniem rozdawnictwa przed rozliczeniem bankructwa i w ten sposób widzimy to jasno - mówił Hołownia

Koniec rozdawnictwa i dyktatury kredytu hipotecznego

Każdy populista stanie się dyktatorem, my cenimy wolność, cenimy wolność i demokracje.

- Mówimy dość marnotrawstwu, mówimy dość rozdawnictwo, mówimy dość zadłużaniu przyszłych pokoleń ale też mówimy dość fałszywym receptą i fałszywym prorokom, którzy tylko przychodzą z bałamucić oszukać a później zostawią nas z niezapłaconym rachunkiem to jest zadanie trzeciej drogi - powiedział na konwencji Władysław Kosiniak-Kamysz. - Zwalczenie inflacji to jest najważniejsze - dodał.

- My Trzecia Droga wiemy jak to rozwiązać problem mieszkaniowy. Jak uwolnić marzenia tych którym dzisiaj pętla kredytowa zaciska się na szyi, uwolnić marzenia tych którzy dzisiaj przez to, że nie mają mieszkania nie mogą zaplanować rodziny, nie mogą oddać się temu co czują, że jest misją ich życia. Musimy skończyć z dyktaturą kredytu hipotecznego, jako jedynego rozwiązania wszystkich palących problemów więcej mieszkań więcej mieszkań więcej wsparcia realnego dla tych którzy ale realnego dla tych którzy chcą je budować.

Zmiany w niedzielach handlowych

Chcemy też uwolnić dwie niedziele handlowe. Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę. Wprowadzimy dwie niedziele handlowe w miesiącu. To nasza gwarancja - powiedział Szymon Hołownia.

Inwestowanie w zieloną energię

Szymon Hołownia wskazywał też, że potrzeba dziś zainwestowania w Polskę, a silnikiem tej inwestycji musi być zielona energia.

"Jeżeli nie będzie taniej zielonej energii, to nie będzie spadku inflacji, to nie będzie inwestycji, to nie będzie niższych rachunków domowych. Musimy to wreszcie zdobyć, uwalniając środki z Krajowego Planu Odbudowy, tworząc realny system prosumencki. Wreszcie doprowadzając do tego, że ja będą mógł kupić lokalnie prąd od farmy wiatrowej czy słonecznej elektrowni, która jest blisko mojego domu" - podkreślił Hołownia.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska ma dziś inwestycje na poziomie poniżej 17 procent, co jest jedną z najniższych stóp inwestycji w Europie. "Naszym celem jest wygrać tę konkurencję w Europie. To jest cel strategiczny dla polskiej gospodarki. Mieć poziom inwestycji najwyższy w Europie. Po to stawiamy na zieloną energię, na biogazownię, na fotowoltaikę i na energię z wiatru" - powiedział.

Szacunek do pracy i godna płaca

Hołownia podkreślał, że poza zieloną energią Trzecią Drogą łączy też szacunek do pracy. "Dzisiaj wychodzą ludzie i mówią o czterodniowym tygodniu pracy. Zobaczycie, do wyborów usłyszymy o trzydniowym tygodniu pracy" - mówił.

Według szefa Polski 2050 Polacy nie chcą pracować mniej, ale chcą więcej zarabiać. "Polacy są pracowitym narodem, który chce więcej pracować na miarę swoich możliwości i mieć za to godną płacę. Oni nie potrzebują taty i mamy, którzy będą im mówić, co trzeba zrobić w niedzielę" - powiedział.

"Dlatego my, Trzecia Droga, mówimy: nie będziemy wam mówić, co macie robić z waszymi niedzielami. Uwolnimy handel w dwie niedzielę w miesiącu, bo on jest nam dzisiaj potrzebny" - oświadczył Hołownia.