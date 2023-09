Trzeba modernizować oświatę, rozbudowywać polskie szkoły, warunki uczenia muszą być jak najlepsze – mówił we wtorek w Siedlcach szef MEiN.

Minister edukacji i nauki wziął udział w uroczystości otwarcia nowego skrzydła budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Budowa została dofinansowana ze środków programu Inwestycje w Oświacie w wysokości 5 mln zł. W ramach inwestycji powstanie również profesjonalna biblioteka – Multimedialne Centrum Informacji.

"Uszczelniliśmy budżet w taki sposób, że mamy pieniądze na inwestycje w oświacie" – mówił w Siedlcach Przemysław Czarnek.

"Przekazaliśmy 170 mln zł na edukację prowadzoną przez organizacje pozarządowe, przez Kościół, przez parafie, przez stowarzyszenia, przez fundacje" – dodał.

Minister akcentował, że na inwestycje w oświacie kierowane są znaczne kwoty. "Na ten cel przekazaliśmy samorządom łącznie ponad 13,7 mld zł i dalej będziemy to robić. Trzeba modernizować oświatę, trzeba budować, rozbudowywać szkoły. Trzeba sprawiać, by warunki uczenia się dzieci były jak najlepsze, by warunki pracy nauczycieli były jak najlepsze. Wszystko dla przyszłości naszej ojczyzny" – powiedział minister. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/