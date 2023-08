Noc z piątku na sobotę na południu i zachodzie kraju tropikalna, czyli z temperaturą do 20 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu i burze oraz porywy wiatru nawet do 90 km/h - poinformował Jakub Gawron, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południa i południowego zachodu, jedynie nad morzem z zachodu.

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, którym miejscami mogą towarzyszyć opady gradu. Spadnie do 20 mm deszczu, lokalnie do 30 mm. Podczas burz porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, natomiast na południowym zachodzie nawet 90 km/h.

Zapowiada się tropikalna noc. Temperatura minimalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 na zachodzie i południu Polski.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie z gradem i opadami deszczu nawet do 30 mm, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km/h, na wschodzie do 90 km/h.

Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północy, ok. 27 w centrum kraju, do 31 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, ok. 23 stopni Celsjusza. (PAP)

autorka: Agnieszka Lipska

al/ apiech/