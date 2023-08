Centralny Port Komunikacyjny opublikował ogłoszenie informacyjne, ws. planowanej budowy terminala nowego lotniska, skierowane do potencjalnych wykonawców - poinformowała spółka. To sygnał dla rynku, poprzedzający uruchomienie samego postępowania - dodano.

Ogłoszenie dotyczy budowy terminala Lotniska CPK oraz funkcjonalnie powiązanych obiektów multimodalnego węzła komunikacyjnego.

"Okresowe ogłoszenie informacyjne, które spółka opublikowała, to sygnał dla rynku budowlanego o planowanym postępowaniu, pozwalające potencjalnym wykonawcom na rozpoczęcie przygotowań do wzięcia w nim udziału" - podała spółka na swojej stronie internetowej.

Jak dodano, wstępne szczegóły dotyczące przyszłego zamówienia, jego warunków ekonomicznych, wymagań technicznych, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych potencjalnych wykonawców, a także zasad i kryteriów udziału w planowanym postępowaniu znajdują się na stronach Smart PZP i TED.

"Planujemy przeprowadzanie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. To opcja, która pozwoli nam w trakcie postępowania konsultować pomysły i rozwiązania z potencjalnymi wykonawcami" - wskazał dyrektor pionu ds. lotniskowych w CPK Jakub Łoch.

"Ze względu na skalę przedsięwzięcia, która będzie wymagać współpracy między największymi firmami w Polsce, informujemy z wyprzedzeniem o naszym postępowaniu, aby mogły one już teraz przygotować się do zawiązywania ew. konsorcjów" - napisał na Twitterze prezes CPK Mikołaj Wild.

Zgodnie z ogłoszeniem, prócz budowy samego terminala o powierzchni około 400 000 m kw. do stanu "pod klucz" w podstawowym zakresie działań wykonawcy znajdzie się jego funkcjonalne powiązanie z innymi obiektami multimodalnego węzła komunikacyjnego CPK. Zakres budowy obejmie również powstanie dworca kolejowego wraz z połączeniem ze stacją kolejową i węzła przesiadkowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku terminala.

Ogłoszenie precyzuje również możliwość rozszerzenia postępowania o opcje budowy m.in. parkingu wielopoziomowego, dostawy, montażu i uruchomienia systemu BHS (Baggage Handling System – system obsługi bagażu), wind i chodników ruchomych czy rękawów pasażerskich (PBB).

CPK przypomniało, że trwają prace projektowe obiektu, którego koncepcję architektoniczną przygotowaną przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, spółka zaprezentowała na początku lipca tego roku.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa–Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/