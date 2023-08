Lider Agrounii Michał Kołodziejczak będzie "jedynką" na liście wyborczej KO do Sejmu w Koninie; Bogusław Wołoszański - w Piotrkowie Trybunalskim, a marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak w Zielonej Górze. Na liście KO do Sejmu znajdzie się też b. prezes PZN Apoloniusz Tajner. Poseł Grzegorza Schetyna powalczy o Senat.

W środę Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy wyborcze do Sejmu oraz kandydatów do Senatu w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

Lider PO Donald Tusk ogłosił, że na listach KO znajdzie się lider Agrounii Michał Kołodziejczak, który wystartuje do Sejmu z miejsca pierwszego w Koninie (okręg nr 37). Tusk poinformował również o starcie b. dziennikarza Bogusława Wołoszańskiego z listy KO; otworzy on listę w Piotrkowie Trybunalskim (okręg nr 10).

Do Sejmu wystartuje także b. prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Jak wynika z nieoficjalnych informacji - będzie on trzeci na liście w Bielsku-Białej (okręg nr 27).

Z list KO do Sejmu wystartuje także b. posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek. Zajmie ona ostatnie miejsce na liście w Łodzi (okręg nr 9). Listę tę otworzy poseł Dariusz Joński (Inicjatywa Polska), na miejscu drugim będzie posłanka Małgorzata Niemczyk, a na trzecim posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Na liście KO znajdzie się także b. posłanka Lewicy Karolina Pawliczak, która wystartuje z drugiego miejsca w Kaliszu (okręg nr 36). Do Sejmu z wystartuje także b. poseł Porozumienia Michał Wypij, który zajmie miejsce 7. listy olsztyńskiej KO (okręg nr 35).

Ogromnym zaskoczeniem jest brak na liście KO do Sejmu b. lidera PO Grzegorza Schetyny. Polityk w tegorocznych wyborach będzie kandydował do Senatu z Wrocławia (okręg nr. 7). Poseł Mariusz Witczak - bliski współpracownik Schetyny - wystartuje do Sejmu z miejsca 7. w Kaliszu (okręg 36).

Niespodzianką są także listy na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu (okręg nr 3) listę do Sejmu otworzy senator Alicja Chybicka. Na drugim miejscu będzie posłanka Małgorzata Tracz (Zieloni), a poseł Michał Jaros będzie na miejscu trzecim. Na 4. miejscu jest b. minister kultury, obecny senator Bogdan Zdrojewski.

Lider Platformy Donald Tusk otworzy listę warszawską (okręg nr 19). Tuż za nim, na drugim miejscu będzie liderka Zielonych, posłanka Urszula Zielińska, a na trzecim posłanka Aleksandra Gajewska.

Kolejne miejsca na tej liście zajmą: Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna), Andrzej Domański (Główny Ekonomista Instytutu Obywatelskiego), posłanka Katarzyna Piekarska (iPL) oraz poseł Michał Szczerba. Na tej liście znajdą się także samorządowcy: burmistrz warszawskiej Woli Krzysztof Strzałkowski, radna Dorota Łoboda oraz Ludwik Rakowski. Posłanka Klaudia Jachira (Zieloni) wystartuje z miejsca 11, a poseł Paweł Poncyljusz z 12. Na liście warszawskiej jest także Sebastian Kościelnik, kierowca seicento, który zderzył się z kolumną rządową b. premier Beaty Szydło. Listę warszawską zamknie wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Magdalena Roguska.

W podwarszawskim obwarzanku (okręg nr 20) trzy pierwsze miejsca zajmą kolejno: rzecznik PO Jan Grabiec, posłanka Kinga Gajewska, poseł Maciej Lasek oraz Anna Brzezińska. Z miejsca 5 listy wystartuje b. poseł Lewicy Andrzej Rozenek.

Z Bydgoszczy (okręg nr 4) do Sejmu wystartuje obecny senator Krzysztof Brejza, który po jednej kadencji w Senacie, może powrócić do ław sejmowych. Brejza zajmie miejsce trzecie na liście. Pierwsze przypadnie posłowi Pawłowi Olszewskiemu, drugie posłance Iwonie Kozłowskiej.

Na liście bydgoskiej znajdują się jeszcze wciąż wolne miejsca. W środę szef klubu KO Borys Budka pytany przez dziennikarzy, czy działacze Agrounii znajdą się na listach KO, przyznał, że są jeszcze miejsca dla kilku z nich i zaznaczył, że "zazwyczaj chyba są to ostatnie miejsca".

W ostatnich dniach zainteresowanie budziła także lista do Sejmu w stolicy Wielkopolski. Ostatecznie w Poznaniu (okręg nr 39) z pierwszego miejsca wystartuje lider Nowoczesnej Adam Szłapka, z drugiego Katarzyna Kierzek-Koperska, a z trzeciego senator Marcin Bosacki, którego start do końca nie był pewny.

Zaskoczeniem jest także, że zielonogórską listę do Sejmu otworzy marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak (okręg nr 8), a listę w Koszalinie (okręg nr 40) - europoseł Bartosz Arłukowicz. "Jedynką" w Gdyni będzie liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka (okręg nr 26), a w Katowicach (okręg nr 31) szef klubu KO Borys Budka.

Krakowską listę (okręg nr 13) otworzy b. szef MSW, poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Na kolejnych miejscach tej listy będą posłowie Jagna Marczułajtis-Walczak i Aleksander Miszalski.

W Opolu (okręg nr 21) jedynka został b. szef MON poseł Tomasz Siemoniak, a następni na liście będą: senator Danuta Jazłowiecka i poseł Witold Zembaczyński (Nowoczesna).

W okręgu nr 24 w Białymstoku na trzech pierwszych miejscach znajdą się: poseł Krzysztof Truskolaski, działaczka PO z Łomży Alicja Łepkowska-Gołaś i poseł Robert Tyszkiewicz. Na liście będzie także popularny na Podlasiu poseł Eugeniusz Czykwin (iPL), który wystartuje z miejsca 7.

Gdańską listę (okręg nr 25) otworzy posłanka Agnieszka Pomaska, a na drugim miejscu wystartuje prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Na liście będą także Magdalena Kołodziejczak (miejsce trzecie) oraz brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicz - Piotr Adamowicz (miejsce czwarte). Listę zamknie poseł Jarosław Wałęsa.

Niespodzianki sprawili kandydaci KO do Senatu w ramach paktu senackiego. Z Wrocławia (okręg nr. 7) do Senatu wystartuje poseł Grzegorz Schetyna, a wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Warszawy (okręg 43 Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów).

B. RPO Adam Bodnar będzie kandydatem do Senatu z okręgu nr 44 (Warszawa Białołęka, Bielany, Śródmieście i Żoliborz), a Ryszard Brejza, ojciec obecnego senatora Krzysztofa Brejzy, z okręgu nr. 10 (Bydgoszcz).

Poseł Waldy Dzikowski powalczy o Senat w okręgu nr 90 (powiat poznański), poseł Rafał Grupiński w okręgu 91 (Poznań), a wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z okręgu 74 (Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice). (PAP)

dka/ par/