Uroczyście, przed wami, unieważniam referendum – powiedział w środę Donald Tusk podczas Rady Krajowej PO. Ocenił, że pytania referendalne to "akt oskarżenia wobec PiS".

"O jednej sprawie muszę powiedzieć głośno. Uroczyście, przed wami, unieważniam referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy udają, że jest to gra polityczna, a PiS robi sobie kampanię za państwowe pieniądze" – mówił Tusk. Zaznaczył, że siłą PO jest to, że nie przyzwyczaiła się do "łajdactw w polityce".

Analizując cztery pytania referendalne ocenił, że są one "aktem oskarżenia". "Pytania, które wymyślił (Jarosław) Kaczyński, to akt oskarżenia wobec PiS" – podkreślił. Odnosząc się do pytania dot. nielegalnych migrantów, ocenił, że "nigdy w historii granice Polski nie były tak otwarte dla legalnych i nielegalnych migrantów". "Jesteśmy za tym, żeby Polską rządziła siła polityczna, która jest w stanie realnie kontrolować swoją granice i swoje terytorium" – zaznaczył.

Mówiąc o pytaniu dot. bariery na granicy polsko-białoruskiej Tusk stwierdził, że "chcemy realnej kontroli i szczelnej granicy z Białorusią i Rosją". "Musimy pokonać PiS po to, by granica z Białorusią była naprawdę chroniona i szczelna" – powiedział lider PO.

"Wiecie kiedy władza pyta w referendum o podniesienie wieku emerytalnego? Wtedy kiedy ma taki plan" – ocenił odnosząc się do kolejnego z pytań referendalnych. Zapewnił, że po wyborach "żadna siła polityczna" nie będzie podnosiła wieku emerytalnego. "W poufnych, niemalże tajnych dokumentach, które (Mateusz - PAP) Morawiecki wysłał do Brukseli napisał, że będzie podnosił wiek emerytalny" – mówił lider PO.

Zaznaczył, że czwarte pytanie dot. wyprzedaży polskich przedsiębiorstw, to kolejny punkt w akcie oskarżenia wobec PiS. "Mówimy nie wyprzedaży Lotosu w ręce arabskie i w ręce sojuszników Putina" – stwierdził. "Rozkradają majątek narodowy, napychają swoje kieszenie pieniędzmi" - dodał.

Jak mówił Tusk, referendum "nie jest ważne, nie jest wiążące prawnie". "Prawdziwe pytanie, na które będziemy musieli odpowiedzieć 15 października to +czy wygra Polska, czy PiS+?" – powiedział Tusk. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi

dsk/ godl/