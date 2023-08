Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Nie obejmują one jedynie północnej części kraju.

Żar będzie się lał z nieba na terenie praktycznie całego kraju. Nawet w górach nie odpoczniemy od upału - IMGW wydał dla tego regionu ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Jedynie turyści wypoczywający nad morzem, mogą liczyć na komfortowe temperatury. Północno część kraju nie jest objęta alertami.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz południowej części województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

"Temperatura maksymalna od 30 do 34 st. C., minimalna, w nocy, od 18 do 21 st. C." - podał IMGW.

Na większości obszaru kraju alerty obowiązują do czwartku, 17 sierpnia.

Dla Karpat i Sudetów wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. IMGW prognozuje wystąpienia na tych terenach temperatury maksymalne w dzień miejscami od 29 do 31 st. C. Natomiast minimalne w nocy od 15 do 17 st. C. Alert obowiązuje do wtorkowego wieczora.

Ostrzeżenia mogą być kontynuowane.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ maak/