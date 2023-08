Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zareagował na nieprawdziwe twierdzenia organizacji Reporterzy bez Granic dotyczące napaści na kierowcę ciężarówki obrońców życia i braku reakcji TVN na to zdarzenie.

- Obłuda bez granic! Przykro patrzeć, jak szybko opadają maski tym, którzy mienią się obrońcami demokracji i wolnego słowa. Organizacja Reporterzy bez Granic zaatakowała mnie, twierdząc, że moja obrona napadniętego i pobitego człowieka oraz wytknięcie stacji TVN braku dziennikarskiego obiektywizmu, tj. świadome przemilczenie skandalu, to „realizacja politycznej agendy”.

Otóż drodzy „reporterzy bez granic”, jak się nazywacie, Prokurator Generalny w Polsce zawsze będzie stawał po stronie ofiar. Tak jak było to w przypadku zaatakowanego kierowcy ciężarówki obrońców życia.

Tego też oczekiwałbym od takiej organizacji jak Wasza. Czy jeśli napadnięty i pobity zostanie przedstawiciel LGBT, a sądy gwarantować będą bezkarność sprawcom, to też będziecie chcieli wyciszać ten temat?

A jeśli pobity będzie przedstawiciel mniejszości narodowej, to też będziecie zachęcać media do milczenia? Obejrzyjcie ten film i zastanówcie się, co zrobiłby z nim prawdziwy „reporter bez granic”...https://www.youtube.com/watch?v=xpaaEh1Ib7E

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ero/ godl/