Uważamy, że kampania wyborcza to czas, w którym Polacy powinni móc zapoznać się z ofertą programową zaprezentowana przez poszczególne ugrupowania. Nasz program chcemy zaprezentować we wrześniu – mówił w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Propozycje programowe PiS

Odnosząc się do słów wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o tym, że PiS przedstawi program nie na cztery a na osiem lat, stwierdził, że jego partia będzie chciała zaprezentować program we wrześniu.

"Zawsze bardzo poważne podchodziliśmy do kwestii programowych. Uważamy, że kampania wyborcza to czas, w którym Polacy powinni móc zapoznać się z ofertą programową zaprezentowana przez poszczególne ugrupowania" – podkreślił. Jak dodał, biorąc pod uwagę to co dzieje się w ostatnich miesiącach PiS "jest jedynym ugrupowaniem podchodzącym do tego poważnie".

Wskazał, że trzy propozycje programowe PiS są obecnie wdrażane w życie. "Mówię o bezpłatnych autostradach, programie 800 plus i bezpłatnych lekach. Nadszedł czas na długofalowe propozycje. Wiele reform jest nieco bardziej skomplikowanych, zwłaszcza tych związanych z ustrojem społeczno-gospodarczym, w związku z tym muszą być rozłożone na lata" – wyjaśnił.

Program PiS - kiedy szczegóły?

Bochenek wskazał, że szczegóły programu, przedstawione zostaną na konwencji programowej PiS. Dodał, że będą to "rozwiązania oczekiwane społecznie". Podkreślił, że proponowane przez PiS rozwiązania powstają z udziałem ekspertów, ale przede wszystkim z udziałem obywateli.

"Organizowane przez nas pikniki służą bezpośrednim konsultacjom z obywatelami. Są specjalne urny, do których uczestnicy mogą złożyć swoje propozycje i postulaty. My nad tymi postulatami się pochylamy i w oparciu o te uwagi przygotowujemy te rozwiązania, które zaprezentujemy we wrześniu" – wyjaśnił. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi

