Od 1 sierpnia br. małe firmy będą mogły opłacać niższe składki przez kolejny rok - wskazał szef MRiT Waldemar Buda, odnosząc się do ustawy ws. Małego ZUS Plus, którą podpisał Prezydent RP. Resort szacuje, że w tym roku będzie to 66,4 tys. przedsiębiorców, a w 2025 r. - 142,3 tys.

Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę ws. Małego ZUS Plus, dzięki której od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne będą mogli opłacać niższe składki przez dodatkowe 12 miesięcy.

Mały ZUS Plus (MZ+) to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Z wydłużonego okresu obowiązywania MZ+ będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi. MZ+ nie obejmuje składki zdrowotnej.

"Firmy z sektora małych przedsiębiorstw to niezwykle istotny element polskiej gospodarki. Przepisy, które dziś podpisał prezydent skierowane są szczególnie do nich" - zaznaczył minister technologii i rozwoju Waldemar Buda, cytowany w środowym komunikacie przesłanym PAP.

"Dzięki naszym rozwiązaniom będą mogli oni opłacać niższe składki jeszcze dłużej. Pomoże im to w zachowaniu ciągłości działania w trudnych czasach" - podkreślił Buda. Według szefa MRiT to oszczędność "nawet kilkuset złotych miesięcznie przez kolejny rok".

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku - zwróciło uwagę MRiT.

"Od 1 sierpnia okres korzystania z ulgi zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele firm będą mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy" - zaznaczył resort rozwoju.

Obecnie z Małego ZUS Plus, jak przypomniano, mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in. ich roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł oraz wówczas gdy, w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Według MRiT w grudniu 2022 r. z Małego ZUS Plus skorzystało 235,7 tys. przedsiębiorców. "Z przedłużonego Małego ZUS Plus w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys." - szacuje resort rozwoju, który przygotował zawarte w ustawie zmiany wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

"W 2019 r. umożliwiliśmy najmniejszym przedsiębiorcom opłacanie niższych składek ZUS, proporcjonalnych do przychodu - był to tzw. Mały ZUS. W 2020 r. rozszerzyliśmy ulgę, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu – stworzyliśmy tzw. Mały ZUS Plus" - przypomniano w komunikacie MRiT. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/