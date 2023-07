W lipcu na PiS chce głosować 35,2 proc. Polaków; 27,4 proc. głosowałoby na Koalicję Obywatelską, Konfederację popiera 15,7 proc. badanych - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Radia ZET.

Z opublikowanego w piątek sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Radia ZET wynika, że w najbliższe wybory do Sejmu wygrałoby PiS. Na rządzącą partię zamierza głosować 35,1 proc. Polaków.

Drugi wynik należy do Koalicji Obywatelskiej, na którą głosowałoby 27,4 proc. respondentów (29,1 proc. w poprzednim badaniu w czerwcu).

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na Konfederację zagłosowałoby 15,7 proc. Polaków. To najwyższy wynik tego ugrupowania w historii. W porównaniu do czerwcowego sondażu IBRiS poparcie dla Konfederacji wzrosło o 2,3 pkt. proc. W czerwcu wynosiło 13,4 proc.

Poza podium, na czwartym miejscu, znalazła się wspólna lista PSL i Polski 2050 - "Trzecia Droga", którą popiera 10,8 proc. badanych. W porównaniu do czerwca br. odnotowała ona wzrost o 1,4 pkt. proc. Przed miesiącem poparcie wynosiło 9,4 proc.

9,4 proc. ankietowanych przez IBRiS popiera Nową Lewicę.

Poparcie dla AgroUnii deklaruje 0,0 proc. 1,6 proc. respondentów nie wie, na którą z partii odda głos w październikowych wyborach do parlamentu.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 53,3 proc. Polaków. 41,5 proc deklaruje, że nie weźmie w nich udziału. Niezdecydowanych jest 5,2 proc. badanych.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono w dniach 10-11 lipca br. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.(PAP)

autor: Maciej Replewicz

mr/ par/