Ponad 1/3 polskich internautów (36%) ocenia swoją wiedzę o cyberbezpieczństwie jako zdecydowanie lub raczej dużą, natomiast 53% jest otwarte na poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie, wynika z raportu Banku Pekao pt. "Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie". Zdaniem 55% to banki powinny informować o zagrożeniach w sieci.

"Tylko 17% użytkowników nie czuje się bezpiecznie ze względu na stosowane przez siebie zabezpieczenia. Przy czym, co ważne, ich stosowanie nie ogranicza wygody w korzystaniu z internetu. Internauci stosują wiele różnych zabezpieczeń, ale unikanie to najczęstsza taktyka" - czytamy w raporcie.

Według badania Pekao 82% respondentów jest zdania, że rozważne zachowanie w sieci jest ważniejsze niż stosowanie najlepszych technologii i programów zabezpieczających. Aby uchronić się przed oszustwami i atakami, internauci stosują różne zabezpieczenia. 55% respondentów unika otwierania linków lub załączników pochodzących z nieznanych źródeł; 42% badanych osób korzysta z programów antywirusowych; 40% nie loguje się do publicznego WIFI; 38% stosuje hasła/PIN-y do kont lub urządzeń; 36% uważa na to, co zamieszcza w sieci.

Ankietowani uważają, że najmniej bezpieczna aktywność w internecie to: korzystanie z komunikatorów (58%), zakupy/ sprzedaż online (48%) i udzielanie się w mediach społecznościowych (45%), zaś najbezpieczniejsze aktywności to: słuchanie radia (78%), oglądanie TV (75%) oraz praca/ nauka zdalna (74%), wymieniono w raporcie.

"W dzisiejszym świecie kwestie związane z bezpieczeństwem w przestrzeni internetowej stają się coraz bardziej istotne. Przygotowany przez nas raport pokazuje, że niezwykle ważne jest zrozumienie zagrożeń, z jakimi możemy zetknąć się w sieci. Bank Pekao poprzez swoje działania aktywnie i regularnie angażuje się w edukację swoich klientów i stara się zwiększać ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. W procesie kształcenia banki i instytucje finansowe powinny odgrywać szczególną rolę" - skomentował wiceprezes Banku Pekao Piotr Zborowski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Dodatkiem do raportu Pekao jest test, dzięki któremu każdy może sprawdzić, który z profili najtrafniej charakteryzuje jego zachowania w sieci.

(ISBnews)