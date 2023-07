Powstanie nowe centrum druku banknotów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie szef MSWiA Mariusz Kamiński. Podał, że na ten cel zakupiono działkę o powierzchni 18 ha za 143 mln zł.

Minister podał, że działkę dla PWPW w Warszawie kupiono od Polfy Tarchomin.

"Oznacza to początek budowy nowej narodowej drukarni polskich banknotów i polskiej papierni, czyli zakładu wytwarzającego papier zabezpieczony" - powiedział szef MSWiA.

"To będzie strategiczna inwestycja z punktu widzenia państwa polskiego i polskich obywateli" - podkreślił. Dodał, że podejmując tę inwestycję "zabezpieczamy następne pokolenia Polaków, żeby każdy obywatel miał pewność, że będzie miał dostęp do polskiej waluty, do gotówki".

Przypomniał, że obecna siedziba PWPW w Warszawie ma ponad 100 lat, jest objęta ochroną konserwatora zabytków, więc tu wytwórnia się już nie rozbuduje i nie rozwinie swoich możliwości. Stad zakup wielkiej nieruchomości w Warszawie i przystąpienie w perspektywie kilku lat do wybudowania nowej fabryki banknotów - wyjaśnił na spotkaniu z dziennikarzami.(PAP)

autorzy: Aleksander Główczewski, Marcin Chomiuk

