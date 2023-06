Zwracamy się do wszystkich, którzy dysponują inicjatywą ustawodawczą o dokonanie przeglądu i wyraźną nowelizację wszystkich przepisów dot. Polonii i Polaków za granicą - powiedział w czwartek w Sejmie wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata Tadeusz Adam Pilat. "Brak jest kompleksowej ustawy o Polonii" - zwrócił uwagę.

W czwartek w Sejmie odbywa się sesja inauguracyjna VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Obrady potrwają do niedzieli. Honorowy patronat nad zjazdem objął prezydent Andrzej Duda.

Wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata wskazał, że "w polskim prawodawstwie istnieją różne przepisy dot. Polonii, np. przepisy paszportowe, ustawa o Karcie Polaka, repatriacji". "Brak jest jednak całościowej, kompleksowej ustawy o Polonii i Polakach za granicą" - zwrócił uwagę.

Dodał, że "Kodeks wyborczy też traktuje Polaków, zamieszkałych za granicą, co najmniej niedostatecznie". "Zwracamy się do pani marszałek, do sejmowych i senackich komisji, do Kancelarii Prezydenta, do wszystkich, którzy dysponują inicjatywą ustawodawczą o dokonanie przeglądu i wyraźną nowelizację wszystkich przepisów dot. Polonii i Polaków za granicą" - powiedział Pilat.

Zaznaczył, że "ogromna większość polonijnych struktur skupia Polaków wszystkich opcji politycznych, i dlatego działają ponad podziałami". "Zapewniamy, my się nie bawimy w politykę, jesteśmy absolutnie z wszystkich opcji. Uważamy, że pozostająca poza granicami Ojczyzny jedna trzecia narodu polskiego zasługuje na właściwe przepisy prawne i właściwe miejsce w Konstytucji RP. Liczymy na to, że decyzje w tych sprawach zapadną tu, w Sejmie, ponad wszelkimi podziałami" - podkreślił Pilat. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ par/